Diputación de Huelva presenta un presupuesto de 246 millones de euros, un 12,8 por ciento más que en 2025

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora. - DIPUTACIÓN PROVINCIAL

HUELVA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha presentado este lunes el proyecto de presupuestos para 2026 del organismo provincial, que será debatido en el Pleno de este miércoles. Unas cuentas que destacan, según ha comentado Zamora, por ser "las más altas en la historia de la institución provincial", alcanzando los 246 millones de euros (un 12,8 por ciento más que en 2025), cifra que asciende a 264 millones de euros al incluir a la Agencia Provincial Tributaria de Huelva y la Agencia Destino Huelva.

Según ha indicado la institución en una nota de prensa, unos presupuestos, que en palabras del vicepresidente de la Diputación, reflejan el compromiso de la institución por los ochenta municipios y las dos entidades locales de la provincia. Un presupuesto, ha añadido, que "avanza en la igualdad entre todos los habitantes de esta provincia y que todos tengan las mismas oportunidades". "Queremos llevar los servicios que prestamos desde la Diputación a cada rincón de la provincia de Huelva y ser una administración mucho más útil, cercana a los ciudadanos y a los municipios", ha abundado.

El incremento del 12,8 por ciento del presupuesto con respecto al de 2025 se traduce en 28 millones de euros más. Un aumento que, según ha explicado Zamora, viene marcado principalmente por "tres hitos". Por un lado, los mayores ingresos que se reciben tanto por parte del Gobierno Central como por parte de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, por la nueva tasa de residuos, aprobada en el pleno del pasado mes de noviembre, y en tercer lugar, por los rendimientos financieros que tiene la Diputación, a través de las liquidez que mantiene en las distintas entidades bancarias.

"Este presupuesto nos va a permitir seguir con nuestro plan de inversiones, basado en una gran estabilidad financiera, ya que mantenemos, desde el año 2024, deuda cero", ha asegurado.

En este sentido, Zamora ha recalcado que "la deuda cero nos permite no solo obtener unos rendimientos financieros que están en torno al millón de euros, sino también tener una mayor liquidez para atender a los municipios, sin tener que atender a las obligaciones bancarias". "Esto nos va a permitir principalmente una mayor aportación a los municipios y que cada euro que genera la provincia de Huelva se revierta sobre la propia provincia", ha comentad.

Distribuido por capítulos, el presupuesto se fraccionaría de la siguiente forma: Recursos Humanos, 55,3 millones (un incremento del 5,7 por ciento respecto a 2025); Gastos corrientes y servicios, 118,5 millones de euros (un 14,5 por ciento más); Inversiones (10,9 millones), Transferencias de capital (15,6 millones) y Transferencias corrientes (41,3 millones).

Por destino del presupuesto, la protección social, con 82,9 millones de euros, y la concertación y el medio ambiente, con 30 millones cada uno, representan los conceptos "más cuantiosos".

Asimismo, Reto demográfico, 10,1 millones; Consorcio de Bomberos, con 10 millones; Carreteras y Caminos, 5,9 millones; Innovación local, 5,3 millones; Cultura, 4,7 millones; Cooperación Internacional, Igualdad y Familia, 3,6 millones; Deportes, 3,3 millones; Unidad Gestión de la Rábida, 3,2 millones; Agricultura, Ganadería y Caza, 2,2 millones; Marca Huelva, 1,7 millones, y la Agencia Destino Huelva, 1,6 millones de euros.

Por otra parte, "especial énfasis" merecen los casi 83 millones de euros que destina la Diputación a Servicios Sociales, de los que unos 67 millones van dirigidos a aplicar la ley de dependencia en los 72 municipios menores de 20.000 habitantes. Junto a ello, también se destinan más de dos millones de euros en ayudas para las personas necesitadas en situaciones de emergencia y para subvenciones al tejido social de la provincia, así como más de medio millón de euros en acciones de prevención social.

También cabe destacar los 30 millones de euros para la Concertación, cantidad que, según Zamora, "supone más de 13 millones de euros que cuando este equipo de Gobierno llegó a la Diputación". Aquí se incluye el plan de empleo (6,7 millones de euros) y el plan de infraestructuras y caminos (625.000 euros), donde cada ayuntamiento decide qué obra quiere realizar en su municipio y a qué quiere destinar ese dinero.

Por último, el vicepresidente ha señalado que el presupuesto refleja también el papel estratégico de la Diputación en áreas como la cultura y el deporte que suman un montante global superior a los siete millones de euros, con iniciativas que pretenden llevar la cultura y el deporte a todos los municipios y a todas las aldeas de la provincia, porque, como ha señalado el vicepresidente, "con más cultura y con más deporte haremos una provincia más igualatoria para todos".

AYUDAS DE DOÑANA

Asimismo, a pregunta de los periodistas, el vicepresidente ha asegurado que en las cuentas se contempla una partida de unos 500.000 euros destinada a las ayudas a los agricultores de la Corona Norte de Doñana para la renaturalización. "Se incluyó en 2024, con un millón, en 2025 también se añadió, que fue de medio millón con medio y ahora la volvemos a incluir", ha detallado.

"Se ha dotado inicialmente con esa cantidad porque esto es una ayuda económica que viene en cadena. En principio es el Estado la que ha sacado la línea principal, después ha sido la Junta de Andalucía la que ha sometido a información públicas la convocatoria de sus ayudas, y nosotros seremos la tercera pata", ha explicado.

Al respecto, ha indicado que la Diputación trabaja en colaboración tanto con el Gobierno central como con la Junta de Andalucía para que "una vez que la Junta de Andalucía saque su línea, sacaremos nosotros nuestra línea y lo adoptaremos de los recursos económicos que se necesiten".

"Vamos a estar ahí, está la partida creada y una vez que sepamos a qué agricultores tenemos que llegar, cuáles son las hectáreas que se van a acoger a las ayudas, las dotaremos económicamente", ha subrayado.