Diputación de Huelva presenta la Ruta del Encuentro en la I Reunión de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos

Clausura de la primera reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos (Prici). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos (Prici) ha concluido este viernes en la Diputación de Huelva tras dos jornadas de trabajo que han reunido a delegaciones de 18 países iberoamericanos para avanzar en la creación de un modelo común de rutas e itinerarios culturales para la región. Entre las nuevas rutas culturales que se han dado a conocer destaca el Itinerario Cultural Iberoamericano del Encuentro entre Dos Mundos, promovido conjuntamente por la Diputación y la República Dominicana.

Durante la clausura del encuentro, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, destacó el alcance de los acuerdos alcanzados durante estas jornadas y el potencial de las rutas culturales como instrumentos de cooperación, desarrollo y fortalecimiento de los vínculos entre los países iberoamericanos, ha indicado la institución provincial en una nota.

"Las rutas e itinerarios culturales permiten poner en valor nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura, pero también generan oportunidades de desarrollo y riqueza para nuestros territorios. La cultura aporta más del 3% del PIB en Iberoamérica y constituye una fuente de bienestar y crecimiento extraordinariamente importante para nuestros países", ha destacado.

Jabonero subrayó además la importancia del trabajo realizado en Huelva para "seguir impulsando" una red iberoamericana de rutas e itinerarios culturales "basada en la cooperación, el intercambio de conocimiento y la puesta en valor del patrimonio cultural". "Huelva era el lugar idóneo para celebrar este encuentro por su relevancia histórica, cultural e iberoamericana. Estamos hablando de un programa estratégico para la OEI en el que participan muchos de nuestros países y que aspira a convertir las rutas culturales en un instrumento de cooperación para toda la región".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, valoró especialmente el clima de colaboración generado durante el encuentro y el papel de La Rábida como espacio de encuentro para la comunidad iberoamericana. "Huelva es un lugar extraordinario para celebrar encuentros de este nivel porque existe una relación muy especial entre nuestra provincia y todos los pueblos iberoamericanos. Lo llevamos en nuestro ADN y forma parte de nuestra historia", señaló.

Toscano destacó además que la coincidencia de esta reunión con el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo ha convertido durante estos días a La Rábida en un espacio de diálogo y cooperación entre instituciones y países unidos por una historia y unos desafíos comunes.

La segunda jornada del encuentro ha estado centrada en la presentación de rutas e itinerarios culturales ya consolidados en distintos países iberoamericanos, permitiendo compartir experiencias y modelos de gestión que servirán de referencia para el desarrollo futuro del programa.

Entre las iniciativas presentadas figuran experiencias de reconocido prestigio internacional como el Qhapaq Ñan o Camino Principal Andino, el Camino Real de Tierra Adentro de México, la Ruta de las Misiones o la Ruta Universo Wayuu, entre otras propuestas que muestran la diversidad y riqueza del patrimonio cultural iberoamericano.

RUTA DE ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS

Entre las nuevas rutas culturales que se han dado a conocer destaca el Itinerario Cultural Iberoamericano del Encuentro entre Dos Mundos, promovido conjuntamente por la Diputación de Huelva y la República Dominicana y presentada hoy por el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora y el director nacional de Patrimonio Monumental de la República Dominicana, Juan Mubarak.

La propuesta conecta los Lugares Colombinos, el Atlántico como espacio de conexión entre territorios y culturas y los escenarios vinculados a los primeros contactos entre Europa y América, con el objetivo de "impulsar la investigación, la cooperación cultural, los intercambios educativos y la puesta en valor de un patrimonio de dimensión internacional".

En palabras de Zamora, esta iniciativa "representa una oportunidad para seguir fortaleciendo los vínculos históricos, culturales e institucionales que unen a Huelva con Iberoamérica y para proyectar internacionalmente un patrimonio que forma parte de la identidad de la provincia".

Con la clausura de esta primera reunión concluye una intensa agenda de trabajo marcada por el intercambio de experiencias, la creación de nuevas alianzas y la "voluntad compartida" de seguir impulsando proyectos culturales de alcance iberoamericano.