Diputación de Huelva recibe nueve solicitudes para las cuatro plazas del centro de aceleración y capacitación digital

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través de HuelvaLAB, ha cerrado el plazo de solicitud para la nueva convocatoria de acceso al Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas. La convocatoria, destinada a fomentar el emprendimiento y la digitalización, especialmente en el sector agroforestal, ha recibido un total de nueve proyectos para las cuatro plazas disponibles.

El número de solicitudes, que duplica la oferta inicial según informa la Diputación en una nota de prensa, subraya la creciente demanda de apoyo para la digitalización e innovación en el tejido productivo de la provincia. Las cuatro empresas o proyectos empresariales que accedan después del proceso de evaluación se sumarán a las dos empresas ya incubadas.

El plazo establecido por esta nueva convocatoria de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva para el acceso de iniciativas de emprendimiento y empresariales a HuelvaLAB culminó el 21 de julio, según la publicación del Boletín Oficial de la Provincia.

Una vez resuelta esta convocatoria los cuatro proyectos seleccionados se incorporarán al espacio de cotrabajo habilitado en el Centro, donde podrán beneficiarse de servicios de mentoría personalizada, formación especializada y orientación en la búsqueda de financiación, con el objetivo de hacer crecer sus proyectos en el ámbito digital y tecnológico.

HUELVALAB, APOYO AL EMPRENDIMIENTO

El Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas HuelvaLAB, coordinado por el Área de Tecnologías de la Información de la Diputación de Huelva, se consolida como un espacio clave para el desarrollo de proyectos tecnológicos en sectores como el agroforestal. Además del espacio de coworking, HuelvaLAB ofrece asesoramiento y formación para garantizar que los proyectos empresariales puedan acceder a las herramientas digitales necesarias para afrontar los retos del futuro y mejorar su competitividad.

Aunque solo las cuatro empresas seleccionadas tendrán acceso al espacio físico con un despacho propio, localizado en el Centro Agroexperimental con el que la Diputación cuenta en la carretera San Juan del Puerto a Niebla, las empresas no seleccionadas también podrán participar en actividades formativas que se realizarán en el centro y en otras localizaciones. De este modo, tendrán la oportunidad de acceder a formación de calidad para mejorar sus capacidades digitales y conectar con otros agentes del ecosistema emprendedor con el acompañamiento de HuelvaLAB.

HuelvaLAB avanza como referente para la transformación digital en la provincia de Huelva, con especial énfasis en sectores estratégicos como la agricultura, ganadería y gestión forestal. Además del impulso a espacios de colaboración y cotrabajo, la conexión, la divulgación, el desarrollo de eventos de difusión tecnológica y otras actividades, esta iniciativa de la Diputación Provincial fomenta la creación de soluciones digitales que contribuyan a que las empresas onubense crezcan y se adapten a los cambios del mercado global.