La Diputación de Huelva rehabilitará la Bodega de las Carrionas de Bollullos para impulsar el enoturismo

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante su visita a Bollullos Par del Condado. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva financiará y ejecutará la rehabilitación de la Bodega de las Carrionas, en Bollullos Par del Condado, un inmueble del siglo XVIII que será transformado en un espacio vinculado al enoturismo. El presidente de la institución provincial, David Toscano, ha visitado este jueves esta actuación, incluida en el programa 'Tu Diputación Invierte', que ya cuenta con proyectos en proceso de licitación en 17 municipios de la provincia.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la visita ha comenzado en el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, donde el presidente ha sido recibido por la corporación municipal y ha firmado en el Libro de Honor del municipio. La intervención será posible tras la adquisición del edificio por parte de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística Ruta del Vino del Condado, y permitirá recuperar este espacio para nuevos usos culturales y turísticos.

Durante la visita, Toscano ha destacado que este proyecto refleja el sentido del programa provincial. "Queremos que sean los ayuntamientos los que decidan dónde hay que invertir, porque son quienes mejor conocen sus municipios, y desde la Diputación nos encargamos de hacerlo posible", ha señalado.

El presidente ha subrayado que actuaciones como esta permiten "recuperar patrimonio, reforzar el enoturismo y generar oportunidades", al tiempo que contribuyen a consolidar la Ruta del Vino del Condado como uno de los ejes de desarrollo de la comarca.

Por su parte, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, ha destacado que la recuperación de la Bodega de las Carrionas supone "poner en valor una joya arquitectónica del municipio" y ha señalado que la rehabilitación permitirá conservar su esencia y proyectarla como un nuevo recurso turístico".

El director-gerente de la Mancomunidad, Adrián Moreno, ha incidido en la importancia de esta actuación para "recuperar patrimonio y avanzar en la creación de un producto turístico vinculado al vino", además de contribuir al mantenimiento de un cultivo tradicional como el viñedo.

Las tres entidades han coincidido en destacar la colaboración como "clave" para hacer posible este proyecto, que permitirá reforzar la oferta turística del Condado y generar nuevas oportunidades en el territorio. El programa 'Tu Diputación Invierte', dotado con 23 millones de euros, permite a los ayuntamientos decidir sus inversiones prioritarias mientras la Diputación asume su desarrollo técnico y administrativo. Actualmente, cuenta con actuaciones en proceso de licitación en 17 municipios de la provincia.