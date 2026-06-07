Diputación de Huelva reúne a 300 jóvenes de diez municipios en un encuentro celebrado en el Huerto Ramírez

Macroencuentro Juvenil celebrado en el Huerto Ramírez. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ha celebrado en el Huerto Ramírez el primer Macroencuentro Juvenil, una nueva iniciativa que ha reunido a alrededor de 300 jóvenes procedentes de distintos puntos de la provincia en una jornada de convivencia, deporte, formación y ocio en contacto con la naturaleza.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, los participantes han llegado desde los municipios de El Almendro, Villanueva de los Castillejos, Aljaraque, Trigueros, Sanlúcar de Guadiana, El Granado, Beas, Santa Bárbara de Casas, Jabugo y San Bartolomé de la Torre, en una actividad que ha contado con la presencia de la diputada de Agricultura, Ganadería y Pesca, Patricia Millán.

Aunque los Encuentros Juveniles vienen celebrándose desde hace años en el Huerto Ramírez --espacio de innovación y dinamización del sector forestal y la población rural, ubicado en el t.m. de El Almendro--, esta edición ha supuesto una "importante novedad tanto por su formato como por su convocatoria". Por primera vez, la actividad se ha desarrollado en un día lectivo y ha sido organizada en coordinación con los ayuntamientos y los centros educativos de los municipios participantes.

Para ello, la Diputación de Huelva ha contactado con los distintos ayuntamientos de la provincia, que a su vez promovieron la iniciativa entre los institutos de sus localidades, generando una colaboración entre la institución provincial, los consistorios y la comunidad educativa que ha resultado "fundamental para el éxito de la convocatoria".

Así, la propuesta ha tenido una "extraordinaria acogida", completándose en pocos días las plazas disponibles. Este respaldo pone de manifiesto, según la Diputación onubense, del "interés de la juventud por participar en actividades que combinan el entretenimiento con el aprendizaje y la convivencia en un entorno natural".

Para la diputada Patricia Millán, "este primer Macroencuentro Juvenil constituye una experiencia muy positiva y una propuesta con vocación de continuidad, destinada a seguir fortaleciendo los vínculos entre la juventud de la provincia y a promover el conocimiento, el respeto y la protección de los ecosistemas que forman parte de la identidad de Huelva".

Durante la jornada, los jóvenes han participado en "numerosas actividades deportivas, acuáticas y grupales" dinamizadas por las tres empresas especializadas en actividades juveniles en el medio natural de la provincia, como Dxt&Aventura, Andévalo Aventura y Guadianaxtremme. Asimismo, la institución provincial ha facilitado el desayuno y el almuerzo tipo picnic para todos los asistentes, mientras que cada ayuntamiento se ha encargado del traslado de los participantes.