La Diputación de Huelva saca a licitación las obras su nueva Oficina Comarcal en Cortegana

Archivo - Cortegana (Huelva) - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva ha sacado a licitación por algo más de 437.000 euros el contrato de obras necesarias para la reforma total de la cubierta y la adecuación parcial de la planta alta del Edificio Municipal ubicado en Cortegana, que albergará la futura Oficina Comarcal de la institución.

Según indica el anuncio de licitación, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 24 de febrero para presentar sus ofertas y un plazo de seis meses para ejecutar la obra, que posibilitará que la institución disponga de una nueva sede que dará cobertura a los 14 municipios de la sierra occidental.

De este modo, el pliego de prescripciones técnica señala que el edificio municipal sobre el que se proyectan las obras se emplaza en el número 8 de la calle Carmen del municipio de Cortegana, esta actuación resulta necesaria para dotar a la Diputación Provincial de Huelva en la localidad de un espacio de que garantice "condiciones dignas y seguras" a los trabajadores provinciales que desarrollan sus tareas en el ámbito geográfico de la Sierra Occidental, atendiendo a los municipios de dicho entorno geográfico.

El edificio se emplaza en el centro del municipio, al Norte del casco antiguo y sobre una de las vías de ensanche, la calle Carmen. Se trata del antiguo Colegio Público, edificio construido en 1942, según datos catastrales.

El edificio presenta una cubierta ligera sobre cerchas y correas de madera (puntualmente reforzadas con perfiles metálicos). Esta cubierta se encuentra resuelta con chapas de fibrocemento sobre las que se ha colocado un acabado de teja curva cerámica.

Este sistema, por la falta de mantenimiento y la gran cantidad de trozos de tejas, albañilería de los petos se encuentra colapsado, por ello que se plantea la demolición de los petos de la cubierta, desmontado de la teja curva, desmontado y traslado a vertedero autorizado por personal especializado de las chapas de fibrocemento y nueva ejecución del soporte mediante panel sandwich de chapa lacada con aislamiento interno y nueva cobertura de teja cerámica curva adherida al soporte.

La nueva cubierta se formalizará con borde libre a las distintas fachadas. Se proyecta, además, un nuevo sistema de recogida de pluviales mediante canalón de chapa lacada y bajantes externos a fachada con lo que se eliminan los actuales empotrados en los cerramientos que producen humedades hacia el interior del edificio.

Por otro lado, se proyecta una doble actuación en los huecos deteriorados de la fachada, la demolición de alfeizares en mal estado, impermeabilización del cerramiento mediante láminas de betún modificado con armadura de fieltro y colocación de un nuevo alfeizar de piedra artificial y la demolición de dinteles en mal estado y su sustitución por unos de características similares y en cualquier caso la eliminación del óxido superficial de los existentes, su imprimación protectora y nuevo revestimiento rehaciendo el hueco.

En la planta alta del edificio se eliminan las mamparas existentes adosadas a la fachada principal para permitir ejecutar el pasillo de distribución paralelo a fachada, también se realizan demoliciones de particiones de fábrica de ladrillo para configurar los nuevos espacios requeridos para implantar los nuevos servicios de la Diputación Provincial.

Al respecto, se habilitará una sala diáfana en la que se incorporen siete puestos de trabajo, espacio que tendrá iluminación y ventilación hacia el interior de la parcela e iluminación desde el pasillo de distribución que la separa de la fachada principal.

También dispondrá una sala de reuniones en una zona actualmente sin uso del ayuntamiento de Cortegana, para ello se agruparán dos salas, demoliendo la tabiquería que las separa y cerrando los huecos actuales de acceso, también se realizará un armario de instalaciones con acceso desde el pasillo de distribución ya que actualmente se produce desde el interior de la sala. Asimismo, se proycta un despacho aislado que permita su uso de forma independiente de la sala técnica.

SEDES COMARCALES

Con la llegada del nuevo equipo de Gobierno, uno de los retos era "acercar la Diputación a la provincia", por ello, a principio de 2024 se anunció la apertura de hasta cinco Oficinas Comarcales: dos en la sierra, dos en el Andévalo y una en el Condado.

De hecho, el pasado mes de octubre comenzó a funcionar la primera de las sedes, la de Aracena, concretamente en la parte alta del edificio de Hacienda, ubicado en la plaza de Doña Elvira de Aracena, y que dará servicio a los 17 municipios de la sierra oriental.

El proyecto, con una inversión total de 230.000 euros, ha permitido unificar en un mismo edificio los tres servicios que la Diputación presta en Aracena: el Servicio de Arquitectura, las oficinas de la Agencia de Tributos de Huelva y la Sede de Servicios Sociales Comunitarios.

Entonces, el presidente de la Diputación, David Toscano, señaló que la idea de crear oficinas territoriales surgió "de la necesidad de que cualquier alcalde o alcaldesa pueda acceder, sin salir de su comarca, a los mismos servicios técnicos y administrativos que se prestan en la sede central de la Diputación". Aracena es la primera sede comarcal operativa, a la que seguirá la de Cortegana, ya en proceso de ejecución.