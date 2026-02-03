La Diputación de Huelva vigila la crecida del río Guadiana y pide prudencia a la ciudadanía

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en su visita a los municipios ribereños. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha asegurado que la institución mantiene un seguimiento constante de la crecida del río Guadiana, en coordinación con los ayuntamientos de la zona, y ha pedido a la ciudadanía prudencia ante el temporal.

Toscano se ha desplazado a distintos municipios ribereños para conocer de primera mano la evolución del río y ponerse a disposición de los alcaldes. La visita ha incluido Puerto de la Laja, en El Granado, con su alcaldesa, Mónica Serrano; Sanlúcar del Guadiana, con el primer edil, José M. Pérez; y Ayamonte, acompañado del vicepresidente José Manuel Zamora.

En Sanlúcar del Guadiana, se ha procedido de manera preventiva a asegurar el pantalán. La Diputación ha asegurado que vigila la evolución del Guadiana, manteniendo contacto con los municipios y trasladando un mensaje de "prudencia y coordinación" a la ciudadanía.