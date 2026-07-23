La Diputación iniciará las obras de conservación de la antigua estación tras obtener la licencia municipal

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante el balance de los tres años de gestión. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha anunciado este jueves que la institución iniciará las obras de conservación de la antigua Estación de Huelva-Término tras obtener la correspondiente licencia municipal e iniciarse el proceso de licitación. Esta actuación permitirá frenar el deterioro del edificio mientras continúa la tramitación necesaria para abordar su rehabilitación definitiva.

El anuncio se ha producido durante la presentación del balance del tercer año de gobierno, en la que el presidente ha repasado las principales actuaciones impulsadas por el equipo de gobierno provincial y ha fijado las prioridades para el último año de legislatura, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

En este sentido, Toscano ha explicado que el desarrollo del proyecto de la antigua estación se ha visto "condicionado" por "circunstancias ajenas a la voluntad de las administraciones implicadas", aunque ha subrayado que la Diputación "ha seguido avanzando en todas aquellas actuaciones compatibles con la protección del edificio".

"Nuestro compromiso ha sido siempre el mismo: preservar este edificio, proteger un patrimonio que forma parte de la historia de Huelva y legarlo en las mejores condiciones posibles a las generaciones futuras", ha señalado el presidente, quien ha reiterado que tanto la antigua estación como el Colegio de Ferroviarios y la futura sede de la Diputación son proyectos estratégicos para la ciudad y la provincia, llamados a transformar este espacio y mejorar los servicios que presta la institución.

Durante su intervención, David Toscano ha destacado el fortalecimiento de la cooperación con los ayuntamientos como uno de los principales ejes de la acción de gobierno. En este sentido, ha recordado que el Plan de Concertación ha movilizado más de 68 millones de euros durante la legislatura y que la institución ha realizado cerca de 4.000 asistencias técnicas y materiales a los municipios.

A ello se suma la puesta en marcha de planes extraordinarios que han movilizado 46 millones de euros para atender necesidades prioritarias de los municipios, entre ellos Tu Diputación Invierte y Tu Diputación Actúa. Además, la Diputación ha asumido íntegramente la aportación municipal a la Estrategia EDIL, con una inversión de 9,5 millones de euros.

El presidente también ha puesto en valor el respaldo de la institución a los sectores productivos de la provincia, el impulso a la Marca Huelva, la promoción turística y la consolidación de La Rábida como escenario de grandes encuentros institucionales e internacionales. "Hoy podemos decir que La Rábida vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, el de un espacio de encuentro, de diálogo y de proyección internacional", ha señalado.

Asimismo, ha destacado la apuesta por el deporte y la cultura como herramientas para "generar oportunidades, atraer visitantes y proyectar la imagen de Huelva". En el ámbito cultural, Toscano ha repasado algunas de las principales actuaciones impulsadas durante el último año, entre ellas la incorporación del Premio de Fotografía María Clauss al catálogo de galardones de la Diputación, el respaldo a los grandes festivales y certámenes provinciales, la programación cultural desarrollada en los municipios y el trabajo realizado para proteger y difundir el patrimonio documental y artístico de la provincia.

En esa misma línea de protección y puesta en valor del patrimonio cultural, el presidente ha avanzado que la Diputación asumirá la custodia del legado de destacados escritores, periodistas y artistas vinculados a Huelva, "garantizando su conservación, estudio y difusión mediante un convenio con la Asociación Cultural Periferias".

En materia social, ha subrayado que el Área de Inclusión Social cuenta ya con el mayor presupuesto de su historia, 80 millones de euros, y ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los Servicios Sociales Comunitarios junto a los ayuntamientos para atender a las personas y familias que más lo necesitan.

Toscano ha incidido en que "detrás de cada uno de esos datos hay alguien que ha necesitado apoyo en un momento difícil. Y creo que esa es la mejor forma de proteger una provincia".

INFRAESTRUCTURAS "ACORDES CON EL POTENCIAL" DE HUELVA

En el ámbito de las infraestructuras, además de reiterar la necesidad de que Huelva cuente con conexiones ferroviarias, hidráulicas y energéticas "acordes con su potencial". "Las infraestructuras no son una cuestión secundaria ni una reivindicación política. Son una cuestión de seguridad, de competitividad y de igualdad de oportunidades", ha insistido.

Toscano ha destacado en este punto la inversión de más de 38 millones de euros realizada durante la legislatura para mejorar la red provincial de carreteras. El balance también ha servido para presentar nuevos avances en la modernización de la institución.

En este sentido, David Toscano ha anunciado la incorporación de 'LUZ', la nueva asistente virtual de la Diputación de Huelva, desarrollada con fondos Next Generation, que permitirá a la ciudadanía acceder de una forma más sencilla a la información y a los servicios que presta la institución. Esta herramienta ya está implantada en las páginas web de 57 municipios menores de 20.000 habitantes.

Durante su intervención, el presidente ha destacado también la fortaleza económica de la Diputación, que cuenta con "el mayor presupuesto de su historia", superior a 238 millones de euros, mantiene la deuda a cero y ha logrado una captación histórica de fondos europeos para impulsar proyectos en los municipios de la provincia.

David Toscano ha reafirmado el compromiso del Gobierno provincial con una Diputación "más cercana, más útil y más accesible" que escucha a los ayuntamientos, responde a las necesidades de los municipios y continúa impulsando proyectos estratégicos para el desarrollo de la provincia de Huelva. "Si hoy los alcaldes, los vecinos y quienes cada día levantan esta provincia sienten que la Diputación ha estado a su lado cuando la han necesitado, habremos cumplido con nuestra obligación.", ha concluido.