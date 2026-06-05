Diputación invierte 340.000 euros en diversas obras de reparación en once carreteras de la zona sur de Huelva

Visita del vicepresidente de la Diputación de Huelva y diputado de Infraestructuras, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela, a obras de reparación de carreteras de la provincia. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Diputación de Huelva y diputado de Infraestructuras, Caminos y Carreteras, Manuel Cayuela, ha visitado las obras de reparación de patologías puntuales que se están llevando a cabo en la zona sur de la red de carreteras provinciales de Huelva. Con una inversión aproximada a los 340.000 euros, el organismo provincial está acometiendo estas actuaciones en once carreteras del Andévalo, Condado, Costa y Área Metropolitana.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, en concreto, los trabajos se están desarrollando en distintos puntos de varias carreteras provinciales donde se habían detectado deterioros localizados que no habían podido ser atendidos mediante las labores habituales de conservación ordinaria.

Las actuaciones se distribuyen en las vías HU-3105 --Trigueros-Gibraleón--, HU-3108 (A-486 a Bonares), HU-4100 (N-435 a Sotiel Coronada), HU-4400 (Villablanca-Lepe), HU-4401 (San Silvestre de Guzmán-Sanlúcar de Guadiana), HU-4402 (Villanueva de los Castillejos-Sanlúcar de Guadiana), HU-4403 (Alosno- Puebla de Guzmán), HU-5104 (N-435 a Berrocal), HU-6110 (Escacena del Campo-Aznalcóllar), HU-6111 (A-472 a Escacena del Campo) y HU-7400 (Paymogo-Frontera con Portugal).

El vicepresidente de la Diputación ha estado acompañado por personal de los servicios técnicos de la Diputación y la empresa contratista Canteras Reunidas de Huelva, SLU. Estas actuaciones forman parte del proyecto impulsado por la Diputación para mejorar la seguridad y el estado de conservación de la red viaria provincial, concretamente en la denominada zona sur, que cuenta con una longitud total de 405,587 kilómetros dentro de los 820,43 kilómetros que integran la Red Provincial de Carreteras.

Las obras contemplan la rehabilitación del firme en puntos concretos mediante dos tipos de intervención. La primera consiste en el fresado parcial de la capa de rodadura existente y su reposición con una nueva mezcla bituminosa de cinco centímetros de espesor. La segunda actuación se aplica en zonas con un deterioro más acusado e incluye el ripado, fresado y excavación superficial del firme, la aportación de zahorra artificial como capa base y la posterior reposición de la capa de rodadura.

Además, se prevé la reposición de toda la señalización horizontal afectada por las obras, incluyendo marcas longitudinales, transversales, símbolos y cebreados, conforme a la normativa vigente. La inversión destinada a estas actuaciones asciende a 338.585 euros y permitirá mejorar las condiciones de circulación, la seguridad vial y la durabilidad de las infraestructuras viarias provinciales.

El plazo de ejecución previsto para la totalidad de las obras es de un mes, lo que permitirá que las mejoras estén disponibles para los usuarios de estas carreteras en un corto espacio de tiempo.