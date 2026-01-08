A disposición judicial el conductor de una motocicleta que circuló a 174 kilómetros en la N-435 (Huelva)

Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Huelva ha puesto a disposición judicial al conductor de una motocicleta como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al circular a 174 kilómetros por hora por la N-435.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, el 23 de noviembre, componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huelva se encontraban realizando un dispositivo de control de velocidad en la carretera N-435 (La Albuera-San Juan del Puerto), cuando detectaron una motocicleta que circulaba a 174 kilómetros por hora, en un tramo limitado a 90 kilómetros por hora.

La velocidad detectada suponía 84 kilómetros por hora por encima del límite máximo genérico establecido para el tramo, superando el umbral que diferencia la infracción administrativa del delito contra la seguridad vial, al tratarse de una vía interurbana.

Debido a la elevada velocidad a la que circulaba, no fue posible la interceptación inmediata del conductor, por lo que las actuaciones fueron asumidas por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), con el fin de esclarecer los hechos e identificar al presunto autor.

Una vez finalizadas las investigaciones, los hechos han sido puestos a disposición judicial del Juzgado de Valverde del Camino (Huelva), junto con el conductor de la motocicleta, en calidad de investigado, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.

Esta conducta, temeraria y extremadamente peligrosa, generó un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía. El investigado se enfrenta a penas que pueden alcanzar prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses, y en todo caso la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo superior a un año y hasta cuatro años.