Dos detenidos acusados de seis robos de bombonas de gas en estaciones de servicio de la provincia de Huelva

HUELVA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas con amplio historia delictivo y que ya ha ingresado en prisión por orden judicial, acusadas de seis robos de bombonas de gas en estaciones de servicios de varios municipios del área metropolitana de Huelva.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, la denominada "Operación Odiel 65-Ampulla" se inició el pasado mes de octubre tras tener conocimiento de robos que se producían por personas que actuaban de forma itinerante, moviéndose entre distintos municipios y zonas rurales, donde seleccionaban estaciones de servicio aisladas y con baja afluencia nocturna.

La investigación permitió la detención de los dos presuntos autores y esclarecer seis robos con fuerza en estaciones de servicio, en los que se sustrajo una importante cantidad de bombonas de gas; un robo con fuerza de productos fitosanitarios en una explotación agrícola de la provincia; y un delito de robo o hurto de uso de vehículo, posteriormente utilizado para desplazarse y cometer el resto de los hechos delictivos.

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado competente, que ha decretado el ingreso en prisión preventiva del autor principal. La operación ha sido llevada a cabo por el Equipo ROCA 4 de la Comandancia de Huelva.

La Guardia Civil subraya que estos hechos delictivos, además del perjuicio económico ocasionado a los propietarios y empresas afectadas, generaban una preocupación añadida por el riesgo que conlleva la manipulación y posible uso indebido de envases que contienen gases inflamables o de presión, que podría derivar en situaciones de peligro para la integridad física de las personas y la seguridad colectiva.

Para el transporte de bombonas en vehículos particulares se recomienda no superar un máximo de dos botellas de 15 kilos la unidad, que vayan en posición vertical para proteger las válvulas de seguridad y sujetas para que no se desplacen durante el trayecto.