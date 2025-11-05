Dos detenidos tras recuperar un tractor robado en Palos de la Frontera (Huelva) por valor de 60.000 euros

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a dos personas como presuntas autoras del robo con fuerza de un tractor en Palos de la Frontera, y que ha sido recuperado, además de imputarles los delitos de falsificación y usurpación de estado civil, ya que falsificaron documentación de otra persona para llevar a cabo la venta del vehículo. Además, se ha relacionado a un tercero con un delito de receptación, ya que actuó de intermediario sabiendo su procedencia ilícita.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, los hechos ocurrieron el 1 de mayo cuando el propietario de una empresa denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Palos de la Frontera el robo de un tractor valorado en más de 60.000 euros.

A su vez, una persona que estaba tramitando en Segovia la compra venta de un tractor denunció ante la Guardia Civil que, al gestionar la documentación, le aparecía la baja temporal del vehículo por sustracción del mismo. Así, la Guardia Civil de esa provincia traspasó las diligencias al puesto de Palos de la Frontera.

Tras gestiones practicadas, el intermediario que tramitó la venta del tractor fue localizado y detenido por un delito de receptación, ya que "tenía conocimiento de la procedencia ilícita del tractor". Esta persona aportó números de teléfono e imágenes a la Guardia Civil para poder identificar a los supuestos autores del robo.

Finalmente, los agentes localizaron a otras dos personas relacionadas con el robo del tractor y que utilizaron para su posterior venta documentación de una tercera persona perjudicada. Además, para el traslado del vehículo se utilizó el camión de una de éstas últimas personas, la cual posee una empresa hortofrutícola.

Al parecer, uno de los detenidos había trabajado en la finca propietaria del tractor y conocía su existencia. Los detenidos y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. El tractor fue devuelto a su legítimo propietario.