Duelo en Huelva por la muerte del exsenador del PP José Enrique Sánchez a los 49 años

HUELVA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mundo de la política, la Universidad de Huelva y las hermandades de Semana Santa han mostrado su dolor por el fallecimiento este jueves, a los 49 años, del exsenador del PP de Huelva José Enrique Sánchez quien fue, además, muy querido por miembros de otras formaciones y por diferentes sectores sociales de la capital.

Con una larga trayectoria en la política, José Enrique Sánchez fue presidente Nuevas Generaciones del PP de Huelva 2003 a 2007, secretario general del PP de Huelva, de junio del 21 a octubre del 22, y senador en la legislatura 2019-2023.

De este modo, en su perfil de redes sociales, consultadas por Europa Press, el PP ha lamentado "profundamente" la pérdida de su compañero José Enrique, que "siempre demostró su compromiso y entrega por nuestra provincia. Descanse en paz", ha remarcado.

Igualmente, la Onubense ha recordado que Sánchez comenzó en la UHU cursando la licenciatura en Historia, siendo "un activo representante estudiantil y miembro del CARUH", hasta que en 2005 comenzó a trabajar como jefe de Protocolo en el Gabinete del Rector Francisco José Martínez. En noviembre de 2019 fue elegido Senador en las Cortes Generales por la provincia de Huelva, cargo que desempeñó hasta 2023.

José Enrique Sánchez también estuvo "fuertemente vinculado" a la Capilla universitaria del SARUH, y fue "un activo miembro" de la Asociación de Antiguos Alumnos '3 de Marzo', además de miembro del sindicato Capítulo 6 de la UHU, hoy llamado Somos Universidad.

La Universidad de Huelva ha expresado su "más sentido pésame a su familia y amistades" en su nombre y en el de toda la comunidad universitaria onubense y a "quienes compartieron con él momentos en la Universidad de Huelva, a la que sabemos José Enrique le tenía un profundo cariño".

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno andaluz, Loles López, mandado su "más sentido pésame" a la familia y ha destacado que "se ha ido un compañero, pero sobre todo una gran persona. Un servidor público ejemplar y un enamorado de Huelva".

En los mismos términos se ha pronunciado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quién ha lamentado que "a veces la vida se trunca demasiado pronto y cuando aún quedaban muchas cosas por hacer" y que "a José Enrique le ha venido de manera muy prematura". "Hombre de fe y de principios. Descanse En Paz compañero", ha añadido.

"Siempre decíamos que eras único e irrepetible y no era una frase hecha. Historiador con una curiosidad sin límites, cofrade, alumno 10C, amante de tu tierra, colaborador en todo y con todos y con una vocación de servicio público que te llevó hasta el Senado de España. Tuve la suerte de vivir a tu lado aventuras políticas, viajes extraordinarios, días de costal y el honor de que fueras padrino de mi hija y padre de mi ahijada. Te has ido demasiado pronto, pero sin duda has vivido todo con la máxima intensidad posible, con una generosidad infinita y dejas una huella imborrable", ha publicado en sus redes sociales el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano.

NUMEROSAS MUESTRAS DE PÉSAME

De la misma manera, desde el PSOE de Huelva han manifestado que les causa un "profundo pesar la pérdida de José Enrique Sánchez", así como que acompañan "en el sentimiento a su familia, amigos y compañeros en estos momentos de dolor, deseándoles serenidad y consuelo ante esta triste despedida". En este mismo sentido, la concejal del PSOE de Huelva en el Ayuntamiento de la capital María Teresa Flores ha manifestado "qué injusta es la vida muchas veces" y que "por encima de las siglas políticas están las personas, y José Enrique era una buena persona", por lo que subraya que "echará de menos" sus felicitaciones "el día de Santa Teresa".

"Cuando he conocido la triste noticia de tu temprana partida no me lo podía creer. Siempre se suele hablar bien de los que se han ido pero, en el caso de José Enrique no hay tópicos. Eras la amabilidad personalizada. Gran onubense y senador del Reino de España, cargo que ostentaste con orgullo y voluntad de servicio. Mis condolencias a tantos a los que querías. Descansa en paz", ha señalado Manuel Gómez, quien fuera concejal de Urbanismo durante el Gobierno en la capital del socialista Gabriel Cruz.

También el que fuera su colegio, el centro Maristas Colón de Huelva, ha señalado en sus redes sociales que su "hoy muestra familia está de luto" al irse el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Maristas de Huelva, "padre del cole, antiguo alumno y amigo de muchos en nuestra casa". "Fue un convencido de los valores de los antiguos alumnos Maristas representados en las tres violetas: Modestia, sencillez y humildad, además de un enamorado de esta casa y del legado de San Marcelino. Os tenemos a ti y tu familia en nuestras oraciones, te vamos a echar mucho de menos. Descansa en paz amigo", han indicado.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, han sido numerosas las muestras de cariño que se han sucedido desde todos los ámbitos de la sociedad y del mundo de la política onubense para despedir a un hombre que, por encima de todo, se va con el cariño y la admiración de todo el que lo conoció.