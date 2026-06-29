Ecologistas Huelva lamenta la muerte por atropello de dos linces en las carreteras del entorno de Doñana "en una semana"

Archivo - Imagen de un lince de Doñana. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción Huelva ha lamentado este lunes que "en los últimos siete días" hayan muerto atropellados dos linces en las carreteras del entorno de Doñana.

Así lo ha indicado el un audio remitido a los medios el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, donde señala que uno de los linces ha aparecido este lunes atropellado en la carretera Aznalcázar-Benacazón (Sevilla), así como que el martes pasado tuvieron conocimiento de otro en la carretera entre Hinojos (Huelva) y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

"Llevamos años con los puntos negros de la carretera perfectamente identificados y continuamos reclamando medidas correctoras y radares", ha dicho Romero antes de afirmar que el hecho de que no se haya hecho pública la muerte de los animales "no quiere decir que no sigue ocurriendo" y subraya que "parece que la Junta de Andalucía no quiere que se sepa".

En este sentido, el portavoz de Ecologistas en Acción de Huelva ha criticado que "hasta la fecha las promesas han llegado al Consejo de Participación de Doñana, pero la realidad es que no se ha hecho nada", a pesar de "los malos datos de mortandad de linces del año pasado" cuando "murieron en total 273 linces en la Península Ibérica, de los cuales 212 fueron por atropello, casi el 80%".

Ya el pasado mes 2 de mayo falleció atropellado un ejemplar joven de lince ibérico, también en la carretera entre Hinojos y Villamanrique de la Condesa, según ha confirmó la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.