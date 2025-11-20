Ecovidrio y WWF plantan un centenar de árboles en Huelva para recuperar la biodiversidad en el Espacio Natural de Doñana

De izquierda a derecha: Coral Rojas-Marcos, subdirectora de gerencias de la zona sur de Ecovidrio, Joaquina del Valle, alcaldesa de Hinojos e Inés Rosario, concejal de Cultura. - ECOVIDRIO

MOGUER (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

Ecovidrio ha reafirmado su compromiso con la restauración de la biodiversidad del Espacio Natural de Doñana a través de una nueva jornada de plantación de árboles junto con la organización WWF España. Esta actividad se enmarca en la iniciativa 'El Bosque de Ecovidrio', que este año ha permitido sumar otras cien plantas, alcanzando más de 400 ejemplares desde su puesta en marcha en 2021.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, un año más, la plantación ha tenido lugar en la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas de 2017, en el paraje del arroyo de la Portuguesa (Mazagón, Moguer), y ha contado con la participación de casi 50 alumnos del CEIP Marismas de Hinojos.

Durante la actividad, los estudiantes han colaborado en la plantación de especies locales como el mirto, el piruétano, el palmito, la lavanda y el brezo, recuperando la biodiversidad del entorno y contribuyendo a restaurar los procesos naturales del ecosistema tras el desastre.

Con esta iniciativa, Ecovidrio y WWF contribuyen a la recuperación ecológica de una de las zonas más valiosas y vulnerables de nuestro país. La repoblación del entorno permite recuperar la biodiversidad, restaurar los procesos naturales alterados por el incendio y aumentar la riqueza del paisaje.

'El Bosque de Ecovidrio' busca devolver la funcionalidad ecológica al territorio y favorecer la creación de un mosaico de hábitats que impulse la resiliencia del ecosistema.

La jornada ha contado con la presencia de la subdirectora de Gerencias de la Zona Sur de Ecovidrio, Coral Rojas-Marcos y de Jorge Aguado, técnico en Restauración de Ecosistemas de WWF España.

Así, Rojas-Marcos ha señalado que tienen "mucho apego" al territorio, por ello, "Ecovidrio está presente en todos los pueblos y ciudades, y siempre buscamos generar un impacto positivo allá donde estemos". "Con esta iniciativa, extendemos nuestro compromiso medioambiental mucho más allá del reciclaje de residuos de envases de vidrio y ponemos el foco en recuperar la biodiversidad y la vida en uno de los espacios naturales más emblemáticos de nuestro país", ha subrayado.

Por otro lado, Jorge Aguado ha asegurado que Cada plantación en esta zona afectada por el incendio de 2017 es "un paso más hacia la recuperación real del ecosistema". "No se trata solo de poner árboles, sino de devolver funcionalidad ecológica al territorio y restaurar los procesos naturales, recuperar suelos y crear hábitats que vuelvan a dar refugio a la fauna de Doñana".

Como novedad este año, la edición ha incorporado actividades de sensibilización previas a la plantación. Los alumnos del CEIP Marismas de Hinojos recibieron en su centro educativo una formación ambiental sobre biodiversidad, impartida por Ecovidrio y WWF, para comprender el valor ecológico de Doñana, las amenazas que enfrenta y la importancia de su restauración.

En este sentido, la alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, se sumó a la formación dando la bienvenida a los participantes y destacando la importancia de iniciativas que fomentan la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Antes del acto, Ecovidrio presentó al consistorio los contenedores vinilados instalados en Hinojos, diseñados para sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección del medio natural y reforzar el vínculo entre reciclaje, sostenibilidad y biodiversidad.