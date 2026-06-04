Elma Saiz inaugura el V Foro Iberoamericano de Migración: "Ninguna democracia puede normalizar la deshumanización"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (3d), preside el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo. - Clara Carrasco - Europa Press

LA RÁBIDA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado que "ninguna democracia puede permitirse normalizar la deshumanización del otro" durante la inauguración del V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo, que ha presidido y que se celebra en Huelva los días 4 y 5 de junio. El encuentro abordará desafíos compartidos y buscará formular orientaciones que refuercen la cooperación y el diálogo entre los países participantes.

Según ha informado el Ministerio en una nota, la primera jornada ha puesto el foco en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, así como en la importancia de su inclusión socioeconómica y su integración en las sociedades de acogida, aspectos en los que ha incidido la ministra Saiz. La reunión cuenta con la participación de 22 delegaciones de países iberoamericanos, además de representantes de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

En este contexto, la ministra ha hecho hincapié en que "hay que construir convivencia, eso significa acceso al empleo digno, a la participación social, a la igualdad de oportunidades. Significa también combatir el racismo y los discursos de odio, porque ninguna democracia puede permitirse normalizar la deshumanización del otro", ha destacado.

Asimismo, ha reconocido la necesidad de centrar el diálogo en las políticas de movilidad humana como componente estratégico de la gobernanza regional, así como la importancia de la integración social y económica de Iberoamérica "cuyo futuro se construirá a través de vínculos humanos, económicos y culturales, no levantando muros".

"La migración es una realidad que debemos abordar juntos con inteligencia, humanidad y cooperación", ha manifestado, señalado que "tras 20 años de la adopción del Compromiso de Montevideo, la gestión efectiva de la movilidad humana ha cobrado aún más relevancia como elemento clave para el bienestar social y la cohesión regional, por lo que debemos apostar por políticas de protección e inclusión y debemos hacerlo juntos".

DERECHOS HUMANOS

Durante la primera jornada del foro, se ha abordado la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, con un análisis centrado en las estrategias para prevenir la migración irregular y reducir los factores de vulnerabilidad asociados. Las intervenciones han puesto el acento en la necesidad de reforzar los sistemas de protección a lo largo de todo el proceso migratorio, así como en el papel de la cooperación internacional para garantizar el respeto efectivo de los derechos fundamentales.

Asimismo, durante el segundo panel dedicado a la inclusión socioeconómica y la integración en las sociedades de acogida, se han compartido distintas experiencias en ámbitos como el acceso al empleo, la educación, la formación o los servicios básicos. El debate ha destacado la importancia de las políticas de cohesión y de prevención de la discriminación, así como el papel de las diásporas y de las personas migrantes iberoamericanas como agentes activos de integración, facilitando redes de apoyo, intercambio de conocimiento y desarrollo en los países de acogida.

La jornada del viernes se centrará en el impulso de vías seguras, ordenadas y regulares de migración, con el análisis de programas de migración laboral y movilidad circular adaptados a las necesidades de los mercados de trabajo. Asimismo, se abordará el papel de las narrativas y la percepción pública de la migración, con un enfoque orientado a promover una comunicación basada en la evidencia que contribuya a mejorar la cohesión social y a poner en valor la contribución de la migración al desarrollo de la región.

GOBERNANZA MIGRATORIA

El Foro de Huelva busca fortalecer el intercambio de experiencias entre países iberoamericanos en materia de protección, inclusión y gestión de los flujos migratorios, promoviendo un enfoque común basado en el respeto a los derechos humanos. A lo largo de las sesiones, se analizan las políticas y prácticas orientadas a garantizar la protección de las personas en movilidad, así como a favorecer su integración laboral, educativa y social, desde una perspectiva que reconoce el valor de la migración para el desarrollo de las sociedades de acogida.

Asimismo, el encuentro permitirá identificar espacios de cooperación técnica regional y reforzar el compromiso con el impulso de vías de migración seguras, ordenadas y regulares, respetando las competencias nacionales y atendiendo a las necesidades de cada contexto. En este marco, se pondrá en valor la importancia de mejorar la percepción pública de la migración y de reconocer el papel de las personas migrantes iberoamericanas como agentes clave de desarrollo, cohesión y conexión entre países, contribuyendo a la construcción de sociedades más inclusivas, dinámicas y solidarias.

El Foro, que se engloba dentro de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana, está organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib). España preside la Secretaría Pro Tempore de la XXX Cumbre de jefes de Estado, que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre y cuyo lema es 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.