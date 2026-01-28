La entrada a la misa funeral en Huelva por las víctimas de Adamuz (Córdoba) se cortará a las 17,30 por seguridad

Imagen de la misa funeral la pasada semana de los cuantro miembros de la familia de Punta Umbría, residente en Aljaraque, fallecida en el accidente de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Huelva ha informado este miércoles de que la apertura de puertas del Palacio de Deportes 'Carolina Marín' para la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se celebra el jueves a las 18,00 horas, tendrá lugar a las 16,00 horas, con el fin de "facilitar una entrada ordenada de los asistentes" y "garantizar el correcto desarrollo" de la misma.

Asimismo, por razones de "seguridad", las puertas de acceso al recinto se cerrarán a las 17,30 horas. La organización de este acto se lleva a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial de Huelva, instituciones que han activado un dispositivo especial de movilidad, seguridad y atención al público, han indicado en un comunicado conjunto.

En el marco de esta colaboración, la Diputación Provincial de Huelva aportará más de 500 sillas, que se instalarán en la pista del Palacio de Deportes. Este espacio estará destinado de manera preferente a los familiares de las víctimas, con el objetivo de "facilitar su participación en la celebración en un entorno adecuado y digno".

Por su parte, el Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un dispositivo especial y gratuito de transporte público, a través de Emtusa, que funcionará desde las 15,45 horas hasta el inicio del funeral y nuevamente tras su finalización. Este servicio contará con tres líneas especiales de lanzadera, con salidas desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad, con el propósito de "facilitar el acceso al recinto y evitar la congestión del tráfico en la zona".

Asimismo, durante la celebración, el Palacio de Deportes contará con la presencia de un equipo móvil de emergencias del 061, dotado de ambulancia, médico, personal de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias, para atender cualquier incidencia que pudiera producirse.

Desde la Diócesis de Huelva han agradecido expresamente la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de la Diputación Provincial, así como el "esfuerzo" de todos los servicios implicados, que trabajan de forma coordinada para que "esta celebración se desarrolle en un clima de respeto, recogimiento y seguridad".

Finalmente, se recomienda a los asistentes acudir con "la debida antelación" y seguir "en todo momento" las indicaciones de la organización y de los servicios de movilidad y seguridad habilitados para la ocasión.