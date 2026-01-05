Entregan regalos a 49 niños de Punta Umbría (Huelva) con la iniciativa solidaria 'Sonríe con un juguete'

Regalos de la iniciativa 'Sonríe con un juguete' de Punta Umbría (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha entregado en la mañana de este lunes los regalos de la campaña solidaria 'Sonríe con un juguete' a las 30 familias solicitantes.

En esta ocasión, 49 niños y niñas de la localidad se han beneficiado de una iniciativa de la que en Punta Umbría se muestran "muy orgullosos" por "la enorme implicación y colaboración de la ciudadanía", según ha manifestado el alcalde costero, José Carlos Hernández Cansino, en una nota de prensa.

El proyecto ha cumplido su 21º edición, consiguiendo el objetivo "de ayudar en su tarea a los Reyes Magos de Oriente permitiendo que todos los menores puedan disfrutar de sus regalos en este magnífico día", ha indicado Hernández Cansino. Además de las familias que se acogen a la campaña, 'Sonríe con un juguete', parte de los beneficios se han destinado también a sufragar parte de los regalos de los usuarios de la Residencia María Auxiliadora, que recibirán el martes la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

La compra de los obsequios se han realizado en comercios de la localidad. Para el alcalde puntaumbrieño "se cumple así otro de los objetivos que tenemos en este equipo de Gobierno que es fomentar el consumo y las compras en las empresas del municipio".

La adquisición de los regalos ha tenido como medio de financiación la recaudación la tradicional gala 'Tu Cara Me Suena' de la Casa de la Juventud, celebrada el pasado 12 de diciembre en el Teatro del Mar.

Como en ediciones anteriores, la adquisición de los regalos se ha llevado a cabo tras un trabajo previo de técnicos de la Concejalía de Juventud en el que también ha colaborado el departamento de Bienestar Social, estableciendo las necesidades de cada una de las familias que solicitaron beneficiarse de proyecto.

Son los padres y madres de las familias los que, una vez concedida la adhesión al programa, orientan a los trabajadores de la Casa de la Juventud para satisfacer los deseos de los menores.