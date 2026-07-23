Estabilizado el incendio del Andévalo (Huelva) con el regreso de los desalojados y el descenso de la emergencia

EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado que el incendio declarado el pasado martes en un paraje de El Cerro de Andévalo ha quedado estabilizado a las 20,17 horas de este jueves, lo que ha permitido al Plan Infoca rebajar la fase de emergencia, situación operativa 1, a la fase de preemergencia, situación operativa 0. Además, los 384 vecinos de Villanueva de las Cruces desalojados ya pueden regresar a sus viviendas.

Así lo ha comunicado Sanz en un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social 'X', recogido por Europa Press, en el que ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados y la colaboración de los vecinos para evitar riesgos.

El incendio ha llegado a afectar a más de 1.200 hectáreas de superficie recorrida y obligó al corte de la carretera A-475 entre los kilómetros 11,8 y 22,4, en el tramo entre Villanueva de las Cruces y Alosno.

DISPOSITIVO DESPLEGADO

Un centenar de efectivos del dispositivo EMA Infoca han continuado a lo largo de toda la jornada de este jueves su lucha contra el fuego por tierra y aire. Con maquinaria pesada y el personal de tierra se ha realizado la consolidación de todo el perímetro del incendio y se han liquidado los puntos calientes detectados. En la zona de más actividad se ha hecho un 'sobreancho' en la línea de control.

Durante toda la tarde han prestado apoyo aéreo un avión de carga en tierra y un helicóptero semipesado en los trabajos de detección y liquidación de puntos calientes dentro del perímetro.

Durante la noche, se atendió otro incendio forestal en las proximidades, en el municipio de Alosno, que ha obligado a desplazar medios que se encontraban actuando en El Cerro del Andévalo. Gracias a la cercanía de los medios se dio por estabilizado este segundo incendio a las 8,00 de la mañana de este jueves y ha quedado extinguido a las 17,55 horas.

El dispositivo ha desplegado en El Cerro 65 efectivos por tierra junto a cuatro autobombas y cinco buldóceres, que han continuado trabajando durante toda la jornada para frenar el avance del fuego. Un helicóptero semipesado y un avión de carga en tierra han sido asignados a la emergencia, así como una Unidad de Meteorología, un módulo de oficina técnica y una unidad médica.

Desde la dirección del plan se ha seguido la evolución del incendio durante el repunte de las temperaturas en las horas centrales del día, pues la comarca del Andévalo y Condado se encuentra en aviso amarillo por temperaturas por hasta 39 grados. El objetivo durante toda la jornada ha sido consolidar la línea de control y asegurar el cierre del perímetro.

Más de ochenta vecinos han sido acogidos en los albergues habilitados, 50 en el complejo deportivo de Calañas y otros 35 en las instalaciones deportivas de El Cerro del Andévalo. Los albergues han sido gestionados logísticamente por Cruz Roja y apoyado en la manutención con la colaboración de Protección Civil y Cáritas. La mayoría de los evacuados han optado por pasar la noche en casas de allegados. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha mantenido en el PMA una UVI móvil de manera preventiva.

El Ayuntamiento de Calañas ha habilitado las instalaciones de la piscina municipal para que todos los evacuados de Villanueva de las Cruces que lo deseen pasaran allí el día y resguardarse del calor.

Desde la dirección de la emergencia han agradecido a los vecinos su colaboración y disposición para seguir las instrucciones dadas en el pasado miércoles, por las que se ha mantenido el cierre del municipio de Villanueva de las Cruces. No obstante, a lo largo de la jornada, se ha autorizado el acceso controlado para algunos vecinos de la población con necesidades para acceder a medicación o para la alimentación de animales.

CRONOLOGÍA DEL INCENDIO

El incendio se originó en la tarde del martes, cuando a las 20,40 horas se atendió en la sala del Teléfono de Emergencias 112 la primera numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el paraje de Los Pajares. Dada la complejidad del mismo, el miércoles se activó a las 7,18 horas de la fase de emergencia, situación operativa 1, del plan de Emergencias por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) y en las horas posteriores se procedió a evacuar a 384 vecinos de la población de Villanueva de las Cruces.

La Junta envió en la tarde del pasado miércoles un Es-Alert a los teléfono móviles de la población afectada un mensaje emitido en español e inglés, a través del cual se ordenó la evacuación de la población.

EMA 112 ha atendido desde las 20,40 horas del martes pasado más de 130 avisos. Desde ese momento se movilizó un operativo de más de 150 efectivos integrados por EMA (112, Infoca, Grupo de Emergencias de Andalucía y Protección Civil), Consorcio Provincial de Bomberos, Guardia Civil, Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad, Policía Local, el Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Cruz Roja.