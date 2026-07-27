Estabilizado el incendio forestal próximo a Islantilla Golf en Lepe (Huelva) y el Infoca baja a situación operativa 0

Incendio forestal declarado en Lepe (Huelva) próximo a la urbanización Islantilla Golf- INFOCA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha anunciado que el incendio forestal declarado este lunes en un paraje de Lepe (Huelva), próximo a la urbanización Islantilla Golf, ha sido estabilizado y baja de fase de emergencia, situación operativa 1, a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Sanz ha comunicado esta decisión a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, y ha agradecido el trabajo de todos los efectivos que han participado en el operativo, que durante la jornada ha contado con 45 efectivos terrestres, dos camiones autobomba, dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

Actualmente en la zona están trabajando 44 efectvios por tierra y dos vehículos autombombas para lograr el control de las llamas.

Este incendio se produce después de que el Plan Infoca diera por extinguido, a las 19,08 horas de este lunes, el fuego forestal declarado en el paraje Buenavista, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). Aquel fue, además, el segundo incendio registrado en ese municipio en menos de una semana.