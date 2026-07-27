El Infoca da por extinguido el incendio forestal en el paraje Buenavista de Lucena del Puerto (Huelva)

Incendio en el paraje Buenavista de Lucena del Puerto (Huelva). - INFOCA

HUELVA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoca han dado por extinguido, a las 19,08 horas de este lunes, el incendio forestal declarado en el paraje Buenavista, en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva). Se trata del segundo fuego registrado en este municipio en menos de una semana.

Según ha informado el Plan Infoca a través de su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en las labores de extinción han intervenido diez efectivos terrestres y un camión autobomba, que han permanecido en la zona para llevar a cabo las tareas de remate y liquidación del incendio.

Se trata del segundo incendio en una semana en el municipio, ya que el pasado 21 de julio el Infoca dio por extinguido un incendio en el paraje El Pilonar de Lucena del Puerto. Además, el 27 de mayo se produjo otro siniestro de estas características en el mismo paraje que afectó tanto a masa forestal como a una finca de frutos rojos.