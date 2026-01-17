Estudiantes Erasmus de 14 nacionalidades disfrutan de una experiencia inmersiva en la Sierra de Aracena (Huelva)

Estudiantes Erasmus disfrutan de una experiencia enmarcada en el programa Embajadores Erasmus en la Sierra de Aracena. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes Erasmus procedentes de catorce nacionalidades han participado en una "experiencia inmersiva" en la Sierra de Aracena, dentro de la Ruta del Jabugo, una de las acciones más destacadas del programa Embajadores Erasmus, impulsado desde la Cátedra de la Provincia con el respaldo de la Diputación Provincial de Huelva. Así, la jornada permitió a los participantes conocer de primera mano el valor cultural, social y económico del jamón DOP Jabugo, uno de los productos "más emblemáticos" de la provincia.

Tal y como ha detallado la Universidad de Huelva (UHU) en una nota, la visita comenzó en la Casa de la Denominación de Origen Jabugo, donde los estudiantes conocieron los "exigentes requisitos" que debe cumplir este producto para contar con el sello de calidad. Posteriormente, participaron en un ritual de corte y degustación sensorial de jamón DOP Jabugo Summum, guiados por un maestro cortador, y se trasladaron a la dehesa, donde pudieron comprender el manejo del cerdo ibérico en su hábitat natural de la mano del porquero.

La institución académica ha precisado que la experiencia continuó con la visita a secaderos y bodegas inscritos en la DOP Jabugo, en los que se explicó el proceso artesanal de elaboración del jamón, transmitido de generación en generación. La jornada se completó con un almuerzo en Aracena y una visita guiada a la Gruta de las Maravillas, junto a un recorrido en el tren turístico de la localidad.

Representantes de las empresas colaboradoras subrayaron el valor del proyecto como herramienta de promoción internacional del territorio. Javier Prieto, de Somos Destino Rural, ha destacado que "es una forma de promocionar Huelva a través de los propios estudiantes, que comparten la experiencia en sus países y convierten a la provincia en un referente internacional".

Por su parte, Ana García ha señalado que el programa permite mostrar "no solo cómo se degusta el jamón, sino todo el proceso cultural, humano y natural que hay detrás", mientras que el maestro cortador Miguel Prieto ha incidido en la importancia de "seguir difundiendo una tradición artesanal que forma parte de nuestra identidad".

Asimismo, los propios estudiantes valoraron la experiencia "como enriquecedora y diferente". Román, procedente de Guinea Ecuatorial, ha afirmado que "ahora puedo explicar qué es el jamón de Jabugo y la importancia cultural que tiene para España", mientras que Valentina, estudiante Erasmus, destacó la diversidad cultural del país y la singularidad de cada territorio.

Esta acción se enmarca en el programa Embajadores Erasmus y Erasmus Looks, una iniciativa que convierte a los estudiantes internacionales en embajadores culturales y sociales de la provincia de Huelva. A través de un calendario de rutas temáticas , que incluyen Doñana y El Rocío, Riotinto y la Huelva británica, los Lugares Colombinos, el Condado y la Sierra, los participantes descubren el patrimonio histórico, natural, cultural y gastronómico onubense y lo difunden posteriormente en sus países de origen.

En contexto, el programa se desarrolla desde la Cátedra de la Provincia, una iniciativa conjunta de la Universidad de Huelva (UHU) y la Diputación Provincial de Huelva, cuyo objetivo es "reforzar el papel de la Universidad como agente activo del desarrollo territorial". Con el apoyo de la Diputación, este proyecto apuesta por una movilidad internacional "con arraigo local, enfoque humano y carácter sostenible, situando a Huelva en el mapa europeo como un destino Erasmus de referencia".