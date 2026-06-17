Un estudio de CSIC advierte de la posible extinción del piruétano en Doñana a pesar de su sobreprotección

Imagen de un ejemplar de piruétano en Doñana (Huelva). - CSIC

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una investigación científica liderada por la Estación Biológica de Doñana - CSIC, ha evidenciado un "declive generalizado" del piruétano (Pyrus bourgaeana) en la región de Doñana (Huelva) a pesar de la estricta protección que brinda el Parque Nacional. El estudio, publicado en Biological Conservation, ha descrito una "paradoja de conservación" ya que, aunque la ley evita el cambio de uso de suelo, también ejerce una sobreprotección de los herbívoros que se alimentan del árbol.

Según han informado los expertos del CSIC en una nota, este hecho, sumado a la sobreexplotación de los acuíferos y las sequías prolongadas, impide su regeneración y lo empujan hacia la extinción local. Asimismo, han precisado que la desaparición inadvertida de especies "hasta que su ausencia es evidente es cada vez más una causa prominente de la pérdida de biodiversidad".

Por ello, han indicado que las especies arbóreas de pequeño tamaño y poco conocidas son especialmente propensas a sufrir este fenómeno. "Aunque los parques nacionales y otras áreas protegidas se establecen normalmente para preservar la biodiversidad, sus prácticas de gestión pueden generar, inadvertidamente, efectos contrastados en diferentes componentes del ecosistema", ha explicado el investigador en Estación Biológica de Doñana - CSIC, José María Fedriani.

Para ejemplificar la situación el equipo científico escogió el piruétano, un pequeño árbol caducifolio endémico de la península ibérica y el norte de África. Llevaron a cabo un detallado monitoreo demográfico a lo largo de dos décadas en cinco poblaciones de esta especie, dos dentro del Parque Nacional de Doñana (Reserva y Matasgordas) y tres fuera (Rocina, Hato Ratón e Hinojos).

Los resultados revelaron que se registraron más de 350 plántulas de piruétano (ejemplares en su fase inicial tras la germinación), cuya tasa de supervivencia se mantuvo siempre a niveles muy bajos en todas las poblaciones. Sin embargo, las causas de mortalidad variaron según la ubicación.

En el interior del Parque Nacional, el factor determinante fue la herbivoría, mientras que en las áreas exteriores predominaron la desecación y el laboreo agrícola. Igualmente, se identificaron cerca de 2540 brinzales (fase siguiente a la plántula). Respecto a la herbivoría, las poblaciones del interior y la de Hinojos mostraron los niveles más altos de daño por ramoneo o pisoteo.

LA AMENAZA DE LOS HERBÍVOROS Y LA SEQUÍA

Los resultados exhiben un escenario demográfico preocupante para la especie en la región. Los ungulados (ciervos, jabalíes), además de depredar sobre plántulas y plantones, consumen y destruyen buena parte de los frutos producidos dentro del Parque Nacional, lo que reduce de manera drástica el número de semillas disponibles para su dispersión.

Aunque los ungulados han habitado Doñana durante siglos, sus densidades han aumentado en las décadas recientes dentro del Parque Nacional probablemente debido al declive o extinción local de depredadores naturales como el lobo (Canis lupus).

Por otra parte, en algunas áreas, el declive de zorros y tejones, los principales dispersores de semillas de piruétano, ha provocado una limitación en su dispersión. Asimismo, el calentamiento global junto a la sobreexplotación de las aguas subterráneas y la severidad de las sequías estivales agravan severamente el fracaso regenerativo del piruétano.

En este sentido, desde CSIC se ha recalcado que actualmente el acuífero de Doñana padece una sobreexplotación crítica derivada del riego agrícola intensivo y del suministro a zonas turísticas y residenciales. El estudio ha revelado que, en Matasgordas, la mortalidad de individuos reproductores superó el 60% en las últimas dos décadas, un fenómeno que coincide con la caída dramática de los niveles de agua subterránea en la zona norte del Parque Nacional debido a extracciones legales e ilegales de agua.

LA PROTECCIÓN NO GARANTIZA LA CONSERVACIÓN

Ante la vulnerabilidad de las poblaciones de piruétano en Doñana, el equipo científico ha propuesto diversas medidas activas de conservación. Entre ellas, garantizar un uso sostenible del agua subterránea y hacer un seguimiento de la recarga del acuífero sería crucial para mitigar el impacto de las sequías.

Además, han propuesto controlar las altas densidades de ungulados o restaurar el equilibrio depredador-presa, y mantener poblaciones sanas de dispersores de semillas, lo cual ayudaría a reducir las presiones por herbivoría y a restaurar la conectividad entre las distintas poblaciones del árbol.

Por último, el seguimiento demográfico y genético de poblaciones permitiría detectar señales tempranas de declive (plagas, endogamia, hibridación con el peral doméstico), que además podrían actuar como alerta para otras especies de árboles como el alcornoque o el fresno.

"Los resultados reclaman una reevaluación del estado de conservación de la especie en la Lista Roja de la UICN (actualmente Preocupación Menor)", ha señalado Fedriani. De este modo, los hallazgos en Doñana y las observaciones de campo en otros lugares "sugieren firmemente que esta calificación puede subestimar la vulnerabilidad de la especie".

Finalmente, el equipo científico ha remarcado que las poblaciones de piruétano se enfrentan a multitud de factores perturbadores y que una estrategia de conservación basada únicamente en la protección legal es improbable que aseguren su viabilidad a largo plazo.