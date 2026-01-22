Evacuado al hospital un hombre tras la colisión de dos vehículos en Palos de la Frontera (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años ha sido evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva este jueves al quedar atrapado en su vehículo tras la colisión con otro coche, según ha indicado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press.

Según ha indicado el 112, a las 12,55 horas se ha recibido el aviso de una colisión entre dos turismos en la avenida de América de Palos de la Frontera, sentido La Rábida. Uno de los vehículos volcó y quedó atrapada una persona en su interior.

Por ello, se activó al Consorcio Provincial de Bomberos, al 061, Guardia Civil y a Policía Local. Los bomberos lograron excarcelar a un hombre de 43 años, que ha sido evacuado al Hospital Juan Ramón Jiménez.