El exsocialista José Luis Ramos coordinará un órgano de participación activa del PP de Huelva con la sociedad civil

El PP de Huelva ha presentado este miércoles un órgano de Participación y Escucha Activa que "va a estar integrado por personas de distintos ámbitos de la sociedad" y que "vendrá a reforzar la conexión entre la ciudadanía y el Partido Popular de Huelva". El órgano estará coordinado por el exsocialista José Luis Ramos, quien fuera alcalde de Jabugo y presidente del Puerto con el PSOE.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha sido el encargado de presentar este nuevo órgano y ha explicado que estará compuesto "por cinco personas con trayectorias profesionales diversas en el ámbito sanitario, universitario o político" que, además, cuentan con "experiencia en distintas formaciones de las que ya no forman parte", ha indicado el PP en una nota.

"En el Partido Popular entendemos que la política nace de la participación y la escucha activa a los ciudadanos de ahí que creemos que era necesario este órgano de debate, reflexión y de ideas que ponemos en marcha y a disposición de la sociedad civil", ha dicho González.

Los integrantes de este órgano de participación serán Pilar Bernáldez, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla; Elena García de Soto Camacho, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y doctora con Mención Internacional por la Universidad de Huelva, Julio Díaz, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, exvicepresidente del Parlamento de Andalucía; Enrique Pérez Vigueras, licenciado en Derecho, con trayectoria en la Administración del Estado, el ámbito municipal y la docencia universitaria.

Por su parte, la coordinación del órgano la llevará José Luis Ramos Rodríguez, licenciado en Derecho, quien ha sido alcalde de Jabugo, vicepresidente de la Diputación de Huelva, presidente de la Autoridad Portuaria.

"En este partido tiene cabida la participación de cualquier persona, por supuesto, no vamos a mirar de dónde viene, sino si quiere trabajar por Huelva y por nuestra provincia. Personas con iniciativa, con talento y, sobre todo, a las que les duela Huelva y estén dispuestas a trabajar en su futuro", ha concluido el presidente del PP de Huelva.

Por su parte, el coordinador de este órgano, José Luis Ramos, ha agradecido "esta oportunidad de poner un granito de arena para darle voz a la gente de Huelva, para canalizar su voz y para acercar los problemas, las necesidades y las prioridades de la gente de Huelva" En este sentido ha manifestado que "nace con espíritu de servicio público. La vocación de este órgano de escuchar a la gente y tiene el compromiso y la determinación de que sean participe de ofrecer una solución a las necesidades que nos preocupan", ha añadido.

LOS INTEGRANTES DEL ÓRGANO

Pilar Bernáldez es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla en 1995, realizó la especialidad de Radiodiagnóstico en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, finalizada en el año 2000. Desde 2010 ejerce como radióloga en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde obtuvo plaza en propiedad en 2021. En el último año colabora con la jefatura del servicio como responsable de la sección de radiología neurológica, neuroquirúrgica y musculoesquelética.

Elena García de Soto Camacho es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Huelva, obtuvo el doctorado con Mención Internacional tras una estancia de cinco meses en la Universidad de Glasgow (Escocia) durante el curso 2004/2005. Desde 2001 desarrolla su labor docente en la Universidad de Huelva, impartiendo más de 20 asignaturas en distintas titulaciones, tutorizando más de treinta trabajos de Fin de Grado y Máster, y coordinando nueve convenios Erasmus.

Julio Díaz es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Fue diputado de Ciudadanos por la provincia de Huelva y desempeñó cargos de secretario primero y vicepresidente del Parlamento de Andalucía. Ha formado parte del Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Durante su trayectoria parlamentaria defendió la Ley del Trasvase al Condado y presidió la Comisión de Investigación sobre el fraude de los cursos de formación, participando activamente en distintos órganos y responsabilidades derivadas de su representación.

Enrique Pérez Vigueras es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1968. Ha ocupado diversos cargos en la Administración del Estado, entre ellos director provincial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (1996-1999) y subdelegado del Gobierno en Huelva (2012-2016).

En el ámbito municipal, fue concejal del Ayuntamiento de Huelva entre 1999 y 2012, desempeñando responsabilidades como teniente de alcalde y delegado en áreas como Interior, Seguridad Pública, Recursos Humanos, Presidencia, Relaciones Institucionales y Obras Públicas. En el ámbito académico, ha ejercido como Profesor Asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Sevilla (1988-1993) y en la Universidad de Huelva (1993-2012).

José Luis Ramos es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, cuenta con un Máster en Práctica Jurídica y un Máster en Alta Dirección de Empresas por San Telmo Business School. Ejerció como letrado entre 1996 y 2011. Ha desarrollado una amplia trayectoria en la gestión pública y política. Fue alcalde de Jabugo con el PSOE entre 2001 y 2017. Entre 2015 y 2017 ocupó la Vicepresidencia de la Diputación de Huelva y la portavocía. Fue presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva (2017-2019) y Diputado en el Congreso con el PSOE.