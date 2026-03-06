La Feria Ganadera de Puebla de Guzmán (Huelva) alcanza su XVIII edición como referente del sector en el Andévalo

Presentación de la XVIII Feria Ganadera de Puebla de Guzmán (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMÁN

PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

Puebla de Guzmán (Huelva) celebrará del 20 al 22 de marzo su XVIII Feria Ganadera, una cita ya consolidada en el calendario del Andévalo que alcanza este año su mayoría de edad reafirmándose como "uno de los principales espacios de promoción y puesta en valor" del sector primario, una actividad esencial para la economía y el desarrollo sostenible del municipio y la comarca.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar en este viernes en un acto en el que han participado el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán; el presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro; y el presidente de la cooperativa Ovipor, Agustín González; con el acompañamiento de ganaderos del municipio y de entidades locales vinculadas al sector como la Asociación Hípico Cultural del Andévalo, la Asociación de Rehaleros El Agarre y la Asociación de Cazadores Los Carrascales, ha indicado el Ayuntamiento.

La feria contará este año con más de 3.000 metros cuadrados de exposición ganadera de ovino, equino y aviar, con especial protagonismo para el ganado ovino y equino, alcanzando más de 600 cabezas de ganado.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de la subasta de ganado, fomentando "el trato" tradicional entre ganaderos mediante un espacio específico para el intercambio y compraventa de animales. Además, la zona de trato equino sigue creciendo, "afianzándose como referente no solo de la comarca sino a nivel regional, llegando animales desde toda la geografía andaluza", apunta el Consistorio.

Asimismo, se reforzará la presencia de la cinegética en el evento, con nuevas actividades relacionadas con este ámbito como la caza de conejos con hurón, la exhibición de aves rapaces en vuelo o la tirada al plato, ampliando así la oferta de propuestas dirigidas a los amantes de este sector. La feria también ampliará sus espacios de restauración y ocio, así como la zona comercial, que contará con más de 50 firmas expositoras. A ello se suma una amplia zona gastronómica donde el cordero asado volverá a ser uno de los grandes protagonistas.

El programa incluirá además exhibiciones ecuestres, concursos morfológicos, desfiles de moda flamenca, degustaciones, talleres tradicionales y actuaciones musicales.

TRES DÍAS DE ACTIVIDADES

La programación arrancará el viernes 20 de marzo con el acto oficial de inauguración a las 13,00 horas y continuará con una degustación de cordero ecológico, el sorteo de sementales de ovino, un taller sobre el arte del aparejo de mulos en romería y actuaciones musicales.

El sábado 21 de marzo se celebrarán algunas de las citas más destacadas de la feria, como el XIV Concurso Morfológico y Funcional de Caballos de Raza Hispano Árabe, la subasta de ovino, el tradicional gran asado de cordero ecológico, el desfile de moda flamenca, la caza de conejos con hurón, así como exhibiciones de aves rapaces.

El domingo 22 de marzo comenzará con una tirada al plato en el campo de tiro municipal, seguida de una exhibición gastronómica intergeneracional, nuevas subastas de ganado, exhibiciones ecuestres y el tradicional paseo de rehalas, antes de la clausura de la feria.

JORNADAS TÉCNICAS GANADERAS

Previamente, y como es habitual, los días 19 y 20 de marzo se celebrarán las Jornadas Técnicas Ganaderas, un espacio de análisis y reflexión sobre los retos del sector. La primera jornada estará dedicada al sector cinegético, con ponencias sobre cría en cautividad de aves de presa, orden de acreditación y métodos de control de predadores cinegéticos y una reflexión sobre los valores de la caza.

El viernes se abordarán cuestiones de interés para el sector ganadero como las ayudas al desarrollo rural, los compromisos agroambientales en superficies agrarias, el fomento y gestión sostenible de pastos, la situación actual de la sanidad animal en Andalucía, y una mesa redonda sobre el futuro de la ganadería extensiva y las nuevas oportunidades del sector.

APOYO AL SECTOR GANADERO

Durante la presentación, el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, ha agradecido "de manera especial" a los ganaderos del municipio, a las asociaciones y a las entidades locales "que colaboran cada año para que esta feria siga creciendo", así como "la colaboración de la Mancomunidad de Municipios Beturia".

Beltrán ha destacado que esta cita "supone un importante respaldo a un sector fundamental para la economía local y para el sustento de muchas familias, además de representar una actividad con una profunda tradición que se ha transmitido de generación en generación".

El alcalde ha recordado además que "Puebla de Guzmán es uno de los referentes del sector ovino del Andévalo, así como un municipio con gran tradición en el ámbito equino", por lo que ha subrayado el "compromiso del Ayuntamiento de seguir apoyando e impulsando iniciativas que visibilicen y fortalezcan el sector ganadero".

Finalmente, ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a Puebla de Guzmán durante esos días y "disfrutar de una feria que combina tradición, actividad ganadera, gastronomía y convivencia en torno al mundo rural".