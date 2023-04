La Junta defiende la proposición de Ley sobre los regadíos de Doñana: El acuífero "no se toca" y "soluciona un problema"

ALMONTE (HUELVA), 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha vuelto a subrayar este lunes antes del inicio del Consejo de Participación de Doñana en Almonte (Huelva) que con la Proposición de Ley (PDL) presentada por los grupos parlamentarios de PP y Vox para modificar los regadíos de la Corona Norte "el acuífero no se toca" y que esta PDL "no lo daña" y "no perjudica absolutamente a nadie" sino que "viene a solucionar un problema que se ha alargado ya demasiado en el tiempo".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas antes del inicio del Consejo de Participación, señalando que espera que el mismo se desarrolle en "un tono de diálogo constructivo", al tiempo que ha recordado que el miércoles es la toma en consideración de la Proposición de Ley en el Parlamento de Andalucía y "a partir de ahí comienza un trámite parlamentario en el que el texto se puede enriquecer", en el que están "abiertos" a "aceptar cualquier sugerencia que venga a mejorarlo".

"Pero desde luego no podemos tolerar este continuo ir y venir de bulos y mentiras acerca de lo que la Proposición de Ley plantea, con el único ánimo de seguir crispando el ambiente en esta zona de Andalucía y de seguir proyectando una imagen que para nada es cierta. Insisto, Doñana es innegociable para el Gobierno de la Junta de Andalucía. La salvaguarda de sus valores ecológicos es innegociable. Esta Proposición de Ley en absoluto perjudica a Doñana", ha manifestado.

En este sentido, ha aseverado que esta PDL "viene a dar respuesta a la inquietud que mantienen cientos de agricultores de la Corona Norte desde hace ya demasiado tiempo", toda vez que ha apuntado que "se ha llegado a este punto porque el Gobierno de España se ha negado a sentarse con la Junta".

"Hasta en dos ocasiones se ha comprometido con la Junta de Andalucía a crear una comisión bilateral técnica que pudiera abordar los diferentes asuntos que tienen que ver con el espacio natural y en las dos ocasiones han dicho que sí y nos hemos quedado esperando. Los agricultores no pueden esperar más".

Así las cosas, Fernández-Pacheco ha señalado que, "por eso, el Grupo Parlamentario Popular se ha visto obligado a presentar esta Proposición de Ley que parte de una premisa que es innegociable y es que el acuífero de Doñana no se toca". "Todos coincidimos en que se trata de un acuífero esquilmado. Esta es la gran joya de la naturaleza, no solo de Andalucía sino de toda España y por lo tanto nuestra obligación es protegerlo y cuidarlo".

"Una proposición de ley que no daña el acuífero de Doñana, que refuerza los compromisos ambientales de la Junta de Andalucía con este entorno como nunca antes, una Proposición de Ley que en absoluto supone una amnistía para todos esos procesos sancionadores que tanto en materia forestal como en materia de aguas están actualmente en curso y que no perjudica absolutamente a nadie sino que viene a solucionar un problema que se ha alargado ya demasiado en el tiempo", ha insistido el consejero.

