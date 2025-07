El Festival de Cine de Islantilla (Huelva) proyecta este lunes el ciclo paralelo 'Educación en valores'

ISLANTILLA (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna dedicará su programación del próximo lunes, 28 de julio, en el patio del Centro Activo Islantilla a la proyección del ciclo paralelo 'Educación y Valores', una selección de obras audiovisuales que tienen como fin mostrar el cine como herramienta educativa.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, en esta cita de la edición número dieciocho de esta muestra cinematográfica que se viene celebrando en la costa onubense, concretamente en este enclave compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina, participará también el Taller de Creación Activa de Igualdad lepero, que ofrecerá una representación teatral justo antes de las proyecciones.

Esta sesión especial, de carácter gratuito y que comenzará a las 22,00 horas, incluirá la proyección de 'All you need is love', de Dany Ruz; 'Roberto Aguantatodo', de Antonio Martín Faneca;'Tablas', de Luis Suan; y 'Aquí nos conocemos todos', de Gemma Castell.

La primera de las proyecciones es un cortometraje con sello andaluz. Ambientado en la España de los años 60, 'All you need is love' transporta a una época de "profundos contrastes entre la tradición y la modernidad". A través de una combinación de humor y costumbrismo, el cortometraje explora temas de identidad, represión y libertad con "una mirada fresca y contemporánea".

En 'Roberto Aguantatodo' cuenta con un niño al que le gusta pasar el tiempo con su familia y con sus amigos compartiendo deporte y aficiones. Su pasión por la naturaleza y el sueño de ser parte de la solución para terminar con la contaminación convierten su colegio en su segunda casa. Pero desde hace tiempo un grupo le persigue acosándole con continuas agresiones; sin embargo, su amigo Roberto Aguantatodo, le ayuda a soportarlo.

'Tablas' es un documental sobre el grupo de teatro de mayores Andariego de Huelva, que celebra 14 años de existencia. La práctica de teatro en la tercera edad "no es solo una excusa para pasar el tiempo, es un punto de encuentro para relacionarse, divertirse y compartir experiencias y emociones entre personas mayores, además de fomentar el envejecimiento activo".

Finalmente, con 'Aquí nos conocemos todos' se pondrá fin al ciclo paralelo 'Educación y valores'. En esta proyección, Rita trabaja, junto a su íntima amiga Rebeca, como chica de compañía en un pueblo. Cansada de este oscuro entorno, se decide a dejar atrás esa vida gracias a una entrevista de trabajo. Desgraciadamente, la mala reputación le persigue en un lugar donde la mayoría conoce su oficio. Los destinos de ambas jóvenes tomarán cauces distintos. 'Aquí nos conocemos todos' es una reflexión sobre el miedo, los prejuicios, la amistad y las segundas oportunidades.

Con este ciclo, la muestra reflejará el cine desde un punto de vista didáctico y educativo, transmisor de educación y valores. Cabe destacar también que el Festival Internacional de Cine bajo la Luna de Islantilla ya está llegando al ecuador de su XVIII edición. A lo largo del mes de agosto continuarán las sesiones hasta la clausura del mismo, el sábado día 30. En la Ceremonia de Clausura se dará a conocer el Palmarés de 2025 y se hará entrega del Premio 'Luis Ciges' al segundo de los homenajeados de este año en un acto que se llevará a cabo en los jardines del Hotel Estival de Islantilla, sede oficial de la muestra.