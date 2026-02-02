El Festival Playa Sonora (Huelva) contará con Macaco, La la Love you, Vanesa Martín, Ana Torroja o Camela

Presentación del Festival Playa Sonora de La Antilla. - AYUNTAMIENTO DE LEPE

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial ha acogido este lunes la presentación de la segunda edición del Festival Playa Sonora, que se celebrará en La Antilla, Lepe (Huelva) el último fin de semana de julio y los dos primeros de agosto y contará con Macaco, La la Love you, Vanesa Martín, Ana Torroja o Camela, Siempre así, María Isabel, entre otros.

Según ha indicado el Ayuntamiento de Lepe en una nota de prensa, el II Festival Playa Sonora de La Antilla se celebrará los días 24, 25, 26 y 31 de julio y 1, 7, 8 y 9 de agosto de 2026, y tras el "éxito" de la primera edición, trae muchas novedades sobre los escenarios, artistas y grupos de primer nivel.

De este modo, Macaco, Duncan Dhu, La la Love you, Vanesa Martín, Ana Torroja, Celtas Cortos, Camela, Siempre así, María Isabel y muchos más artistas y grupos pasarán por los escenarios del Playa Sonora 2026, que se celebrará en plena época estival convirtiendo las playas de Lepe en "epicentro de la música de la costa occidental de Huelva".

En este sentido, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, ha señalado que es "una auténtica ilusión poder albergar por segundo año el Festival Playa Sonora", toda vez que ha destacado "la magnitud del evento, que este año aún va a más, duplicando fechas y con un cartel excepcional que pueden disfrutar vecinos y visitantes".

Por su parte, la diputada Ana Delgado ha apuntado que se trata de "un evento que en dos ediciones se ha consolidado como una cita cultural imprescindible para el verano cultural onubense y es muestra de un turismo que apuesta por la cultura y por la música en directo".

Por otro lado, la cantante María Isabel ha declarado "estar feliz por su fichaje y poder cantar este verano en Huelva, en mi tierra y compartir cartel con tan grandes artistas". Del mismo modo, por parte de la organización han destacado que "es casi un sueño que se ha convertido en realidad" y están "muy ilusionados con esta segunda edición ampliando en un fin de semana más y con propuestas para todos los públicos" y, como dato, "creamos una ciudad de la música por la que pasaron más de 25.000 personas el año pasado".

Así, el viernes, 24 de julio, actuará Macaco, Miguel Campello, Duncan Dhu, Morochos; el domingo 26, se celebrará la Noche de Carnaval; el sábado, 1 de agosto, contará con las actuaciones de La La love you, Nena Daconte, Tu otra bonita y Vera Fauna; el sábado 8 de agosto, Vanesa Martín y Fran Cortés; el sábado, 25 de julio, Ana Torroja, Celtas Cortos y DJ Pulpo; el viernes, 31 de julio, Camela, Siempre así y María Isabel; el viernes, 7 de agosto, Aaron Sevilla, Lagore y JC Morillo y el domingo, 9 de agosto, la actuación de Aguilera y Meni.

El II Festival Playa Sonora se celebrará este verano 2026 en el mismo emplazamiento que el año pasado, en el recinto romero de Lepe. Las entradas se encuentran a la venta en inalaproducciones.es.