Finaliza la rehabilitación integral de la Vía Verde Molinos de Agua (Huelva) con una inversión superior a 736.000 euros

El vicepresidente de la Diputación de Huelva y responsable del área de Infraestructuras, Manolo Cayuela, visitando la rehabilitación integral de la Vía Verde Molinos de Agua (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rehabilitación integral de la Vía Verde 'Molinos de Agua' ha finalizado y cuenta ya con una imagen renovada tras una actuación que ha supuesto una inversión global de 736.747 euros, con la participación de la Diputación de Huelva, el impulso de la Mancomunidad Campiña-Andévalo y la financiación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Junta de Andalucía.

Según ha informado la Diputación de Huelva en una nota, las obras, que ya han concluido, se han desarrollado a lo largo del trazado que conecta los municipios de Valverde del Camino, Beas, Trigueros y San Juan del Puerto, "mejorando de forma integral una vía verde de alto valor ambiental, social y turístico para la comarca".

Concretamente, la inversión destinada a la ejecución de los trabajos ha ascendido a 686.762 euros por parte de la Junta, a la que se suma una aportación adicional de 49.985 euros de la Diputación de Huelva para la redacción del proyecto y la dirección facultativa, asumidas íntegramente por la institución provincial.

En la visita de fin de obra han asistido el vicepresidente de la Diputación de Huelva y responsable del área de Infraestructuras, Manolo Cayuela; la presidenta de la Mancomunidad Campiña-Andévalo, Susana Lorca, así como representantes del equipo técnico responsable del proyecto y de la empresa constructora encargada de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, las actuaciones se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística Campiña-Andévalo y han permitido no solo la renovación completa del firme de esta vía estratégica, sino también la creación y mejora de zonas de descanso y ocio, "reforzando su uso recreativo y turístico".

Entre las intervenciones realizadas han destacado la instalación de mobiliario urbano sostenible, elaborado con materiales reciclados y madera certificada; la plantación de especies autóctonas, orientada a mejorar la biodiversidad y generar sombra natural; la adecuación de espacios para el turismo activo y la incorporación de criterios de accesibilidad universal, "garantizando un uso inclusivo y seguro para todos los usuarios".

De esta manera, esta actuación consolida la Vía Verde Molinos de Agua como un "espacio de ocio saludable y respetuoso con el entorno, al tiempo que contribuye a vertebrar el territorio y a dinamizar la economía local". Además de mejorar la conectividad entre municipios, "la rehabilitación refuerza el atractivo turístico de la comarca y favorece hábitos de vida activos, posicionando a la vía verde como un recurso clave para el desarrollo sostenible del entorno rural onubense".