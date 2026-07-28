Fiscalía está a la espera de recibir el atestado sobre la agresión viral a una menor en Moguer (Huelva)

Archivo - Comandancia de la Guardia Civil en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía de Menores está a la espera de recibir el atestado de la Guardia Civil para determinar las medidas oportunas sobre las menores presuntamente implicadas en la agresión a otra menor en Moguer (Huelva) y cuyo vídeo se ha difundido por diferentes redes sociales.

Según ha confirmado el Gabinete de Comunicación de la Fiscalía Superior de Andalucía, el juez que lleva el caso está a la espera de recibir el atestado de la Guardia Civil para abordar este asunto e incluso concretar las edades de las menores presuntamente implicadas, además de determinar si son inimputables, es decir, menores de 14 años.

Sobre este asunto, la Guardia Civil explicaba este lunes que han sido identificadas las menores implicadas en un vídeo difundido a través de diferentes redes sociales en el que se observa cómo varias menores humillan y agreden a otra menor en la localidad de Moguer (Huelva). Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva.

Además, ya se ha presentado la correspondiente denuncia, tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en redes sociales y otros medios digitales.

En un comunicado, la Benemérita ha señalado que el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer la difusión del vídeo de la agresión, así como la difusión no autorizada de imágenes de otras menores que han sido señaladas como presuntas autoras de los hechos.

Asimismo, la Guardia Civil ha recordado que la difusión de imágenes o datos personales de menores de edad sin la debida autorización está prohibida. Esta conducta puede constituir un delito contra la intimidad y, además, dar lugar a sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.