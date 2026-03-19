Forenses señalan que la víctima de El Torrejón (Huelva) murió desangrado y que la muerte no fue inmediata

Juicio por la muerte de un hombre durante una reyerta en El Torrejón en 2020. - EUROPA PRESS

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos médicos forenses que practicaron la autopsia de la víctima del crimen ocurrido en el barrio de El Torrejón de Huelva en 2020 han explicado que murió por la puñalada que recibió en la zona lumbar, que le seccionó el diafragma, le atravesó un pulmón --que le provocó un neumotorax--, y el corazón, lo que le produjo un shock hipovolémico que supuso una "pérdida masiva de sangre", así como han apuntado que la muerte "no fue inmediata".

Así lo ha manifestado en su declaración como peritos en la quinta jornada del juicio con jurado popular que acoge la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva desde el viernes, en la que se juzga a once personas como presuntos autores de la muerte de este hombre, y en la que también han testificado como peritos científicos agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

De este modo, los forenses han detallado que la víctima sufrió 29 lesiones --no 27 como se señalaba en un inicio-- en diferentes partes del cuerpo como el tronco, la cabeza, los brazos o las manos, algunas de ellas "defensivas" y que se dieron por el impacto de distintos objetos. Así, han explicado que la puñalada fue "ascendente" a unos "45 grados", por la espalda en dirección desde abajo hacia arriba, con un arma blanca de 2,5 centímetros de ancho y 20 de largo para que "llegara tan adentro".

Una de las heridas que han destacado fue la rotura de una falange de un dedo de la mano que, han asegurado, se tuvo que producir al tenerlo apoyado en alguna parte, por lo que, "no sería imposible pero, sí muy complicado" que se hubiese dado esta rotura teniendo algo en esa mano.

Así lo han manifestado cuestionado por la defensa por la posibilidad de que se hubiese roto mientras sostenía algún objeto defensivo. En este sentido, ha remarcado que "no es imposible" pero "muy complicado" y que los hematomas que presentaba en las manos "sí son compatibles" con la hipótesis de que se defendiera.

Asimismo, han señalado que, debido al número de lesiones, era difícil saber cuál fue la primera y que seis de las mismas se produjeron en la espalda, de forma que la intensidad de los golpes fueron como "la forma en la que se batea en béisbol", toda vez que se han reafirmado en su informe y que la muerte se produjo por la puñalada ya que el resto de lesiones "no" habría causado su muerte. Igualmente, cuestionado por el jurado popular sobre sí la víctima presentaba más puñaladas o cortes, los forenses han señalado que no, solo una brecha en la cabeza.

PRUEBAS CIENTÍFICAS

De otro lado, los peritos del Laboratorio de ADN de la Policía Nacional en Sevilla han señalado que realizaron pruebas de las distintas muestras que se enviaron desde Huelva, de forma que la camiseta del principal acusado tenía sangre de la víctima.

También se analizaron los restos de una navaja que tenía perfiles genéticos desconocidos, de un cuchillo --de 34 centímetros-- que presentaba sangre del fallecido y de otro de los acusados, de un bate de béisbol con sangre de la víctima y de un tercer acusado --cuya sangre también aparece en otros vestigios-- y otra navaja, solo con sangre del fallecido.

De otro lado, un agente --ya jubilado-- del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Sevilla ha explicado que analizó ropa de la víctima y que en las misma se hallaba su propia sangre, así como otras dos muestras que contenían perfiles de otras tres personas, pero subraya que estos perfiles no pudieron ser identificados por no contener cantidad suficiente de ADN.

Igualmente, han declarado miembros del grupo de Balística y del grupo de la Brigada Científica, que analizaron tres vainas enviadas de la zona. En este sentido, los cuatro peritos han señalado que eran bala percutidas por un arma de fuego de 9 milímetros, pero que en el análisis no se puede conocer el momento en el que fueron disparadas, ya que solo pueden establecer la relación de elementos balísticos entre sí.