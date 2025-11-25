El Foro Iberoamericano de La Rábida (Huelva) acoge el 5 de diciembre el encuentro 'Hecho en Huelva'

Archivo - Encuentro 'Hecho en Huelva' 2024. - HECHO EN HUELVA - Archivo

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Iberoamericano de La Rábida acogerá el próximo viernes 5 de diciembre el encuentro 'Hecho en Huelva 2025', diseñado la Diputación de Provincial y la Fundación Caja Rural del Sur para "relanzar la estrategia de aportar valor a la fortaleza que tiene el sector de la agroalimentación de la provincia y la calidad de los productos con Origen en este territorio".

La cita cuenta con la participación de representantes institucionales, expertos, productores y agentes clave de la cadena alimentaria y con el respaldo de la Consejería de Agricultura Pesca, Agua y Desarrollo Rural y del Ayuntamiento de Palos de la Frontera que se han sumado a un evento que pretende "consolidarse como foro de referencia para el análisis, la visibilidad y el impulso del sector agroalimentario onubense", indica la organización en una nota.

La iniciativa nace con el objetivo de poner en valor "la riqueza" agroalimentaria de la provincia, destacando "la calidad, singularidad y sostenibilidad de los productos cultivados, elaborados y transformados en Huelva", así como "sus valores saludables y la seguridad que ofrecen al consumidor".

La Diputación y la Fundación Caja Rural del Sur subrayan que el foro busca "reforzar la imagen de la provincia como territorio fértil, innovador y comprometido con la excelencia alimentaria", además de visibilizar el papel del sector como "generador de empleo, desarrollo económico y proyección turística".

El programa de 'Hecho en Huelva 2025' incluye un Diálogo Institucional que contará con la participación de la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Consolación Vera; del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; del presidente de Caja Rural del Sur y de su Fundación, José Luis García Palacios; y del profesor de San Telmo Business School José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, doctor en Economía y diplomado en Alta Dirección de Empresa.

Durante este intercambio se abordarán los "retos y oportunidades" del sector agroalimentario, su contribución a la sostenibilidad, el impacto económico que genera y "su capacidad para impulsar actividades complementarias como el turismo gastronómico y la promoción del destino Huelva".

El encuentro también acogerá la presentación del Anuario de la Agroalimentación de la Provincia de Huelva, un documento que analiza la actividad del sector durante el último ejercicio 2024, recopilando datos relevantes de producción, evolución empresarial, indicadores de mercado y tendencias estratégicas, y que se convierte en una herramienta clave para el seguimiento y la planificación del desarrollo agroalimentario.

Como cierre del encuentro se celebrará la entrega de los Premios 'Hecho en Huelva 2025', con los que se reconocerá el trabajo de empresas, productores y entidades que han destacado "por su contribución a la calidad excelencia, la innovación y la sostenibilidad del sector". Estos galardones buscan "poner rostro al talento y al esfuerzo que sitúan a Huelva como uno de los territorios de referencia en calidad alimentaria". Todos los detalles en https://www.hechoenhuelva.org/ y las inscripciones en https://www.hechoenhuelva.org/inscripcion/.