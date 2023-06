Freshuelva destaca la importancia económica de los berries onubenses y señala que en Doñana "no hay cultivos"

HUELVA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva (Freshuelva), Rafael Domínguez, ha destacado este martes la importancia económica de los frutos rojos de Huelva, toda vez que ha recordado que en el "propio" Parque Nacional de Doñana "no hay cultivos y no los ha habido nunca" y ha señalado que la proposición de ley registrada por PP-A y Vox para la regulación de regadíos en la comarca del Condado de Huelva "pretende resolver" los "errores" del Plan de la Corona Norte.

Así lo ha manifestado durante su comparecencia en la comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz para dar su opinión en relación a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox para la regulación de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en el marco de la tramitación de la misma.

Domínguez ha señalado que el Plan de la Corona Norte "contempla la creación de una comisión para resolver los problemas y errores de cualquier tipo en la catalogación de los terrenos que regula", y que desde su publicación "se presentaron numerosos escritos de alegaciones por parte de agricultores afectados" pero que, "a día de hoy, todavía hay casos no resueltos" y la PDL "pretende resolver" esta situación", señalando que el número de hectáreas que se traslada podría ser cercana a las 800, el 6% de las 12.000 que ocupan los cultivos de frutos rojos de Huelva".

En este punto, el gerente de Freshuelva ha dado cuenta de los datos del sector dentro de la actividad en la economía de Huelva, señalando que "el valor añadido bruto que reporta se sitúa en el 9% del total provincial" y que "da trabajo de manera directa a 100.000 personas y ascienden a 160.000 los empleos indirectos. Si bien en términos de empleo general estamos hablando de que el 34% de las afiliaciones a la sociedad provienen de este sector, del sector agrario y del sector de los berries, en este caso".

"Somos los sextos productores de fresas del mundo, los segundos en rendimiento por hectárea, lo cual viene a indicar que nuestras técnicas de cultivo están a un nivel tecnológico, entendemos que, destacadísimo. Los berries de Huelva constituyen el 95% de la producción de este cultivo en España y el 30% de la Unión Europea y la superficie que tenemos actualmente plantada en Huelva, esta campaña 2023, son aproximadamente unas 12.000 hectáreas. El 85% de estas 12.000 hectáreas están certificadas por Global Gap, que es la mayor certificadora de la Unión Europea", ha subrayado.

En este punto, ha expuesto que "aproximadamente el 50% están en las zonas que comprenden los municipios de Moguer, Lucena, Bonares, Rociana hasta Almonte", al tiempo que ha apuntado que "en la superficie provincial, de más de un millón de hectáreas de Huelva, el 35% de la provincia es Espacio Natural Protegido" y "solo el 15% tiene uso agrícola", por lo que las 12.000 hectáreas de berries representan el 1,25% del total y que las hectáreas que se podrían legalizar, en caso de ser 800, que supondrían "el 6% de esas 12.000 hectáreas".

A este respecto, ha defendido que "la Propuesta de Ley trata de calificar un suelo como lo que era en el momento de publicación del Plan de la Corona Norte" y que "no era otro que un uso agrícola", al tiempo que, con respecto al regadío de los cultivos del Condado, ha subrayado que "desde 1994 se viene reclamando" y que "la ley del trasvase se aprobó en 2018", por lo que ha subrayado que "lo que lo que hay que pedir es que se ponga en marcha, que ya va siendo hora", ha concluido.

"SE MIENTE DELIBERADAMENTE SOBRE EL AGUA"

Por su parte, el presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Corehu), Juan Antonio Millán, ha lamentado que "se miente deliberadamente sobre el agua para el riego y su origen" y "no se dice que los regadíos de la provincia son los más eficientes y sostenibles en términos hídricos y energéticos" y "avanzados en digitalización", regando "52.000 hectáreas actualmente de las 92.000 planficadas y programadas" y "de forma compatible y equilibrada con los montes y los parajes desde 1998", toda vez que ha lamentado la "mala imagen que se le esta dando a la provincia en materia de agua".

Millán ha señalado que Doñana "padece como el resto de España una sequía severa" que en Huelva "es más moderada", así como ha apuntado que la sequía "es cíclica" y que ha conocido "varias" desde 1983, señalando que la "más pertinaz" fue la que se sufrió entre 1991 y 1995, cuyos efectos se paliaron "sin cortes ni reducciones gracias al agua del río Guadiana impulsada desde los bombeos de Bocachanza, cuyas instalaciones se reparan ahora y se ponen a punto para recuperar los 75 hectómetros cúbicos de bombeo desde 1978".

"Si eso funciona periódicamente y se consigue un poco de agua más, se palia los efectos de la sequía en Huelva", ha dicho antes de añadir que "a Doñana en estos momentos no le faltaría el agua superficial si los distintos Gobiernos hubieran cumplido con todas las leyes hidráulicas, ejecutando lo aprobado sobre obra hidráulica en la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras o Guadiana 2", algo que considera "imprescindible" para "ir cerrando pozos legales, además de los ilegales".

Por ello, ha afirmado que "para alcanzar la situación de normalidad hídrica en Huelva, solo hay que cumplir y ejecutar las leyes aprobadas y vigentes, cumplir con la planificación hidrológica, no demorarla mas", apuntando que "para ello solo hace falta unidad de acción y voluntad política y ambiental para que Doñana tenga garantizado y no le falte el agua", así como afirma que "se debe cumplir la ley del Plan Hidrológico Nacional" y "no demorar ni un día más el ejecutar las obras declaradas de interés general del Estado", ampliar los bombeos de Bocachanza y "hacer el desdoble del túnel San Silvestre y el canal de Triguero".

"Todo ello aumentará la capacidad de reserva de agua del Tinto-Odiel y piedra en 220 millones hectómetros cúbicos de agua al año", ha reseñado Millán antes de exigir que "se cumpla ley del trasvase, que lleva cinco años de demora y por eso se continúa extrayendo más agua del acuífero".

En este punto, Millán ha explicado que esta ley "autoriza transferir hasta 19,99 hectómetros cúbicos al año" y, al respecto, considera "urgente" constituir la Comisión Técnica del Trasvase", toda vez que ha pedido que se elimine el muro derecho del Guadiamar que "es importantísimo para Doñana" y ha lamentado que se esté dando "una imagen malísima de Huelva".