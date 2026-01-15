Freshuelva selecciona en Marruecos casi mil nuevas trabajadoras que se incorporarán en marzo en la campaña agrícola

Selección en Marruecos de temporeras para la campaña de los frutos rojos de Huelva 2025/2026. - FRESHUELVA

HUELVA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, se ha desplazado esta semana a Fez (Marruecos) para seleccionar a 939 trabajadoras que se incorporarán a lo largo del mes de marzo a la campaña de recolección de frutos rojos de la provincia. Esta selección se enmarca en el contingente aprobado por la Dirección General de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la orden Gecco.

La delegación de Freshuelva ha destacado la "excelente organización" del proceso llevado a cabo por la Administración marroquí, "que ha facilitado la preselección de candidatas", y entre cuyos representantes se encuentra el director regional en Fez de la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y las Competencias (Anapec), Mohamed Chhiba. Este proceso ha contado, además, con la presencia de la consejera de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de España en Marruecos, María Sonsoles Gutiérrez de la Peña, ha indicado la organización en una nota.

"La colaboración y coordinación entre las administraciones española y marroquí está siendo fundamental para garantizar el éxito de este proceso. Estas trabajadoras son imprescindibles para cubrir las necesidades de nuestra campaña y permitir que Huelva siga siendo un referente mundial en la producción de frutos rojos", ha señalado el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez.

Las nuevas trabajadoras seleccionadas en Marruecos comenzarán a incorporarse a lo largo del mes de marzo. Se unirán así a las trabajadoras repetidoras de campañas anteriores, cuya llegada a Huelva se está produciendo ya de manera escalonada en un proceso que se alargará hasta finales de febrero.

Esta selección en Marruecos se enmarca en el modelo de contratación en origen que Freshuelva desarrolla junto al resto de organizaciones agrarias, dentro del procedimiento Gecco del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Un sistema que "permite planificar las campañas con seguridad jurídica, garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras y favorecer una migración circular, ordenada y responsable", facilitando un retorno regulado a los países de origen una vez finalizados los trabajos y "contribuyendo a la estabilidad del sector de los frutos rojos y al normal desarrollo de la actividad agrícola en la provincia".

La selección realizada en Marruecos se suma a las ya realizadas anteriormente en países como Honduras y Guatemala, todas ellas integradas en la orden Gecco. Estos contingentes internacionales, combinados con los trabajadores repetidores, constituyen una herramienta esencial para garantizar la recolección en cada campaña, complementando a los trabajadores nacionales y residentes en nuestro país que conforman las plantillas de las empresas.

Freshuelva ha destacado su "compromiso" con "la gestión responsable y planificada" de la mano de obra internacional, "garantizando el éxito de la campaña de frutos rojos y el cumplimiento de los acuerdos laborales y sociales establecidos".