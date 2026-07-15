La Fundación Atlantic Copper abre el plazo para participar en el IX concurso 'Hablando en cobre'

Ganadores y jurado de la pasada edición de 'Hablando en cobre'. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper abre el plazo de inscripciones para participar en la IX edición del concurso 'Hablando en cobre', una iniciativa que busca acercar a la sociedad al cobre y poner en valor su importancia en la vida cotidiana, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible. Tras ocho ediciones dedicadas al relato corto, el concurso ha modificado sus bases y se reinventa este año con un nuevo formato: el microrrelato.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, los participantes deberán presentar historias originales e inéditas escritas en castellano y con un máximo de 500 palabras. Deberán tener como tema el cobre o sus aleaciones, que deben estar obligatoriamente en el texto, aunque no es necesario que jueguen un papel protagonista.

La iniciativa forma parte de la labor divulgativa que desarrolla la Fundación Atlantic Copper para fomentar el conocimiento sobre un material estratégico para ámbitos tan diversos como la electrificación, las energías renovables, la movilidad sostenible o la transformación digital.

El presidente de la Fundación Atlantic Copper, Heliodoro Mariscal, ha destacado que con esta nueva edición se quiere "seguir acercando el cobre a la sociedad desde una perspectiva creativa y participativa, demostrando que un material tan presente en nuestras vidas también puede ser fuente de inspiración para la creación literaria".

Podrán participar en el certamen todas las personas mayores de edad, de nacionalidad española o residentes legalmente en España, que presenten una obra original e inédita escrita en castellano. No podrán presentarse quienes hayan resultado ganadores en anteriores ediciones. Solo se admitirá un microrrelato por participante. En caso de recibirse varios microrrelatos de la misma persona, se considerará válido únicamente el último recibido dentro del plazo establecido.

El plazo de presentación de trabajos estará abierto entre el 15 de julio y el 15 de septiembre de 2026. Las obras deberán remitirse con pseudónimo y bajo plica, a través de dos vías. En primer lugar, al correo electrónico de la Fundación Atlantic Copper, siguiendo estrictamente las indicaciones establecidas en las bases de la convocatoria, que pueden consultarse en este enlace.

Será necesario remitir además, por correo certificado o mensajería que acredite la fecha de envío, la documentación requerida en la convocatoria. La Fundación Atlantic Copper enviará un correo electrónico de confirmación a las personas que hayan realizado correctamente la inscripción.

El certamen concederá un primer premio dotado con 2.000 euros, un segundo premio por valor de 1.500 euros y un tercer premio de 1.000 euros, a los que podrán sumarse uno o varios accésits si así lo estima el jurado. El galardón reconocerá la calidad literaria y la originalidad de una obra capaz de acercar al público la relevancia del cobre desde una perspectiva creativa y divulgativa. Los premios también podrán quedar desiertos a criterio del jurado.

Una vez cerrado el plazo de entrega de las candidaturas, el jurado seleccionará un máximo de diez microrrelatos finalistas. Posteriormente, de entre las obras finalistas se determinarán las ganadoras del concurso. El fallo del jurado se producirá antes del 31 de diciembre de 2026, y será comunicado expresamente por la organización y difundido a través de los medios de comunicación, su página web y cuantos canales considere oportunos.