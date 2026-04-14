Fundación Atlantic Copper traslada su programa de becas a futuro alumnos de UHU (Huelva) en jornada de puertas abiertas

Stand de la Fundación Atlantic Copper en la jornada de puertas abiertas de la UHU. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper participa en la Jornada de puertas abiertas de la Universidad de Huelva (UHU), con un stand informativo desde el que traslada al alumnado de segundo de Bachillerato su programa de becas. Se trata de ayudas que persiguen facilitar el acceso y la continuidad en los estudios universitarios a jóvenes con buen expediente académico y recursos económicos limitados.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la fundación ofrece al alumnado universitario tres tipos de becas universitarias. Las de estudios están destinadas a cubrir los costes de la matrícula, siempre que no se reciba ya una subvención del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes u otro organismo equivalente.

También contemplan una contribución adicional para gastos, en función de la situación económica de cada estudiante, que puede ser para material académico (tipo A), para material académico y gastos de desplazamiento (tipo B) o para material académico, gastos de desplazamiento y estancia fuera del hogar familiar (tipo C).

El plazo de solicitud comienza en noviembre, y a ellas pueden optar estudiantes de Grado y Máster Oficial con nacionalidad española que procedan de entornos socioeconómicos con dificultades para afrontar los costes de los estudios universitarios, según los criterios de renta y patrimonio establecidos por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Se exigen requisitos mínimos en cuanto a nota media, créditos superados el curso anterior y mínimo de créditos en la matricula.

En segundo lugar, la entidad también concede becas para contribuir a los gastos de estudios internacionales como las becas Erasmus, Erasmus Prácticas u otras análogas concedidas por la UHU. Se trata de ayudas similares a las de estudios, establecidas para fomentar la formación en el extranjero de universitarios con un expediente académico excelente, con idea de potenciar su desarrollo personal y profesional, el aprendizaje de idiomas y su interés por la internacionalización. El plazo de solicitud se abre en el mes de abril.

Por último, la Fundación Atlantic Copper ofrece una tercera categoría de ayudas, las Becas Comedor, destinadas a compensar los gastos de manutención del alumnado con mayores necesidades económicas. Consisten en la entrega de un talonario de bonos que permite realizar 70 comidas a lo largo del curso en el comedor universitario del Campus de El Carmen. El programa, realizado en colaboración con la Fundación La Caixa, está sujeto a umbrales de renta y se convoca cada curso en el mes de diciembre.

Desde su primera convocatoria en 2009, la Fundación Atlantic Copper ha concedido 2.000 becas, entre las de estudios, las internacionales y las Becas Comedor, superando el millón de euros. Con estas ayudas, que reflejan el compromiso con la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la entidad trata de impulsar la formación y el estudio entre la juventud de Huelva, para contribuir al progreso y la mejora de la sociedad de la que forma parte.