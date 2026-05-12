García (Adelante) asegura que Huelva "necesita andalucismo" para "dejar de ser una tierra de segunda

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en un mitin de campaña en Huelva. - EUROPA PRESS

HUELVA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado este martes que Huelva "necesita andalucismo" para que "deje de ser una tierra de segunda", por lo que ha animado a los onubenses a dar "un golpe encima de la mesa este domingo y digan que están hartos de ser de segunda división".

Así lo ha manifestado García durante un mitin de campaña en la capital, donde ha señalado que la provincia "no es un sitio cualquiera" y ha asegurado que en Huelva "se juega la campaña electoral este 17 de mayo".

"Si Andalucía es el patio trasero que alimenta el desarrollo, a Huelva la han condenado a ser una tierra de segunda. En Huelva la han condenado a tener siempre la industria más contaminante, la que nadie quiere; tenemos la economía más extractiva, la que nadie quiere; y tenemos los servicios públicos que solo sirven para poner primeras piedras", ha enfatizado.

Al respecto, el candidato de Adelante ha ironizado con "cuántas primeras piedras" se han colocado, "por ejemplo del Hospital Materno Infantil". "Le voy a contar un secreto al señor Juanma Moreno, y es que después de la primera piedra tiene que ir la segunda, la tercera, la cuarta, hay que terminarlo y sobre todo hay que dotarlo de personal. Lo demás, es un engaño".

Asimismo, ha hablado que "otro ejemplo" que ha hecho, a su juicio, que Huelva "sea de segunda división" es el transporte. De hecho, se ha preguntado "si alguna vez el señor Moreno o el señor Sánchez han intentado venir a Huelva en tren".

Al respecto, ha incidido en el "problema" es que la red española "tiene tres características", que "está pensada desde Madrid y para Madrid; que está pensada no para que se muevan los trabajadores y trabajadoras, la gente que va a estudiar, la gente que necesita moverse por estudio, por cuidado, por trabajo, sino que está pensada para una élite; y, por último, que está cada día más privatizada".

"Y eso en los lugares donde más se ve en en sitios como Huelva. Por ello, la única solución que existe para Huelva, para que salga de ser una tierra de sacrificio, de ser una ciudadanía de segunda, se llama andalucismo. Necesitamos andalucismo en Huelva. Necesitamos que Huelva dé un golpe encima de la mesa este domingo y diga, hasta aquí, estamos hartos de ser una tierra de segunda".

Así, García ha asegurado que el domingo "se puede hacer historia" en Huelva y conseguir que la cabeza de lista por la provincia, Mari García, consiga un escaño en el Parlamento andaluz. Por ello, ha animado a los simpatizantes y a los ciudadanos a "dar un último arreón".

"Si de aquí salimos movilizados este domingo, cambiamos el curso de la historia y resulta que Huelva, en la batalla por transformar Andalucía, en la batalla del andalucismo, es la primera, porque aquí nos estamos jugando no solo meter una diputada o dos del andalucismo en el próximo Parlamento de Andalucía, sino que cada diputada andalucista que metamos en el Parlamento en la provincia de Huelva se la vamos a quitar a la derecha y a la extrema derecha", ha finalizado.