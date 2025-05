Gavira (Vox) lamenta que Huelva es una provincia "olvidada y abandonada"

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Vox Andalucía ha lamentado que Huelva es "una provincia olvidada y abandonada", en referencia a las "carencias" que "padece de forma endémica" en materias como sanidad o infraestructuras, y ha destacado la labor que realiza su grupo en el Parlamento, en concreto la del diputado por Huelva, Rafael Segovia, "en la defensa constante de los intereses de la provincia".

Así, en una nota de prensa, Gavira ha recalcado que hay "un déficit de infraestructuras que contrasta con la importancia del turismo y el peso del destino Huelva", por lo que ve "paradójico" que si "se aboca a la provincia a vivir del turismo, no se la dote de las herramientas necesarias por parte de las administraciones".

En este sentido, Gavira se ha referido a uno de los acuerdos presupuestarios "acordado con el Gobierno de Juanma Moreno en la anterior legislatura", y que "incumplió como tantos otros", denominado Fondo de Compensación Provincial, "para que los andaluces no tengamos la sensación de que los recursos públicos van siempre destinados a las mismas provincias".

"Para que Huelva viva del turismo, tendremos que tener el aeropuerto, la Alta Velocidad que PP y PSOE llevan prometiendo desde principios de los 90; o unas buenas carreteras", ha asegurado.

En materia de sanidad, Manuel Gavira ha criticado las "graves carencias" de la provincia onubense y ha destacado "el trabajo de Vox en la defensa del Materno Infantil" o en "la denuncia de problemas graves como el de la Unidad de Oncología" y ha subrayado la propuesta que Rafael Segovia llevó al Pleno andaluz para "equipar" el gasto medio sanitario por habitante a la media nacional y que "fue votada en contra por PSOE, PP y Adelante Andalucía".

"Los andaluces no estamos equiparados en el gasto sanitario a la media nacional: Andalucía se gasta unos 1.700 euros y la media nacional de gasto por habitante en España es de 1.900. Hicimos la propuesta el año pasado, para los presupuestos de 2025. Y volveremos a hacerla para el ejercicio 2026, al objeto de que la Consejería de Salud tenga un presupuesto de 17.000 millones de euros", ha señalado.

Al respecto, ha explicado que se trata de "volcar la mayoría de los recursos que tiene la Administración andaluza en lo realmente importante, que es la salud", toda vez que con 17.000 millones de euros "no habría listas de esperas, no habría precariedad laboral, no habría fuga de profesionales y se harían esas infraestructuras que tanto demandan los onubenses".