Giahsa adjudica las obras de reconstrucción de una "infraestructura estratégica" de saneamiento en El Portil (Huelva)

Trabajos para la reconstrucción de una arqueta de la red de saneamiento situada en la avenida de Punta Umbría de El Portil (Huelva). - GIAHSA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Giahsa ha adjudicado este jueves en Comisión Ejecutiva los trabajos para la reconstrucción de una arqueta "estratégica" de la red de saneamiento situada en la avenida de Punta Umbría (carretera A-5052), en El Portil, una actuación que cuenta con un presupuesto base de licitación de algo más de 196.000 euros y un plazo de ejecución previsto de 45 días naturales.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el proyecto responde a la "necesidad" de sustituir una infraestructura que sufrió un importante deterioro estructural tras los episodios de intensas lluvias registrados a finales del pasado año. La actuación se desarrollará en una de las zonas "más sensibles" del sistema de saneamiento del núcleo costero, ya que la arqueta afectada funciona como punto de reunión de caudales procedentes de distintos colectores principales. La idea es reducir al máximo las afecciones a la población y al tráfico en plena época estival.

Cabe recordar que durante el pasado mes de diciembre se produjo el colapso estructural del fondo y de los muros de la arqueta como consecuencia de las lluvias intensas y de la antigüedad de la infraestructura, provocando además hundimientos y la pérdida de material de relleno en su entorno.

NUEVA ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO

El proyecto contempla la instalación de sistemas provisionales para garantizar en todo momento el funcionamiento de la red, incluyendo sistemas de bombeo y bypass que permitirán mantener el servicio durante la ejecución de las obras. Posteriormente, se procederá a la demolición de los elementos dañados y a la construcción de una nueva arqueta de hormigón armado, diseñada para ofrecer mayores garantías de resistencia y durabilidad frente a las exigentes condiciones del terreno y del entorno.

Entre las principales unidades de obra figuran la ejecución de la nueva arqueta de hormigón armado, los trabajos de excavación y movimiento de tierras, la instalación de tablestacas metálicas para la estabilización de la excavación, la reposición de pavimentos y la restitución de todos los servicios afectados por la intervención.

El director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, ha destacado la "importancia estratégica" de esta actuación para la seguridad y continuidad del servicio. "Estamos ante una intervención técnicamente compleja pero absolutamente necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de una infraestructura fundamental para el saneamiento de El Portil. Con esta inversión seguimos avanzando en la renovación y mejora de nuestras redes, anticipándonos a posibles incidencias y reforzando la calidad del servicio que reciben los ciudadanos", ha señalado.

"EFICACIA Y OPERATIVIDAD"

Por otro lado, Ponce ha subrayado además que la planificación de los trabajos se ha diseñado para minimizar las afecciones a la población y al tráfico. "Nuestro objetivo es ejecutar la obra con la máxima eficacia, manteniendo en todo momento la operatividad del sistema y reduciendo al mínimo las molestias derivadas de una actuación de esta envergadura. La seguridad, tanto de los usuarios como de los trabajadores, será una prioridad durante todo el proceso".

La reconstrucción de esta infraestructura se enmarca en la estrategia de inversión permanente que Giahsa desarrolla en los 71 municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), orientada a la modernización de las redes hidráulicas, la mejora de la eficiencia operativa y el refuerzo de la resiliencia de las infraestructuras.

Con esta actuación, Giahsa da respuesta a "una necesidad técnica prioritaria" en uno de los núcleos costeros con mayor actividad y proyección turística de la provincia, garantizando la continuidad y fiabilidad de un servicio esencial para la calidad de vida de la ciudadanía y la protección del entorno.