Giahsa (Huelva) consolida un nuevo modelo de gestión "sin recurrir a más deuda" y "con opción de bajar tarifas"

Pleno de las Mas para debatir sobre los presupuestos de la entidad. - GIAHSA

ALJARAQUE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), Diego del Toro, ha presentado los presupuestos de 2026 de Giahsa, la empresa pública encargada de la gestión del agua y los residuos en gran parte de la provincia, con un montante total de 115,9 millones de euros, "sin nuevas deudas y con la vista puesta en una posible bajada de tarifas".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, las cuentas para el próximo ejercicio consolidan un modelo de gestión centrado en "la eficiencia, la contención del gasto y la inversión estratégica, con especial atención al ciclo integral del agua, la optimización de los residuos sólidos urbanos y el impulso de la digitalización y la ciberseguridad".

Así, durante su intervención durante el pleno ordinario de la MAS el lunes, Del Toro subrayó que se trata de "unos presupuestos realistas y responsables" que reflejan "un cambio profundo en la gestión", basado en "una mayor operatividad y en el uso eficiente de los recursos". En este sentido, incidió que la planificación económica actual está condicionada por los compromisos financieros adquiridos en etapas anteriores.

Los gastos financieros, que ya alcanzaron los 15 millones de euros en 2025, se elevarán hasta los 18,7 millones en 2026 como "consecuencia de la deuda heredada, lo que obliga a la entidad a mantener una gestión rigurosa y ordenada".

Por su parte, el director ejecutivo de Giahsa, Santiago Ponce, aclaró que "no hay contemplada ninguna subida de tarifas en los próximos años", toda vez que explicó a los alcaldes de los municipios mancomunados que el objetivo de la nueva dirección es "reforzar el músculo financiero de la empresa tras años de endeudamiento, descartando de forma tajante recurrir a nuevos préstamos". "Giahsa no volverá a endeudarse para hacer frente a su deuda".

En esta línea, avanzó que, una vez consolidado ese equilibrio económico, la entidad podrá plantear incluso una bajada de tarifas, "siempre desde la responsabilidad y la sostenibilidad financiera". Ponce también destacó avances en la optimización de los recursos, como la obtención de cerca de 500.000 euros en ingresos procedentes de depósitos bancarios, "una medida inédita hasta ahora en la entidad".

INVERSIONES PARA MODERNIZAR

A pesar del esfuerzo financiero, Giahsa mantiene una "apuesta decidida" por la inversión, con más de 13,5 millones de euros destinados a "mejorar infraestructuras, innovar y modernizar los servicios". "Es fundamental seguir invirtiendo para evitar que los costes futuros sean mayores", señaló Ponce, quien destacó el trabajo técnico realizado para elaborar unos presupuestos "ajustados a la realidad de cada área, con la implicación de todos los departamentos".

El director ejecutivo también puso en valor los avances en áreas clave como la prevención de riesgos laborales y la ciberseguridad, donde Giahsa "presenta niveles de evaluación por encima de la media nacional".

En este sentido, advirtió de la importancia de anticiparse a "nuevas amenazas". "El próximo problema en el abastecimiento no tiene por qué ser una avería, puede ser un ciberataque, y nos estamos preparando para ello", ha comentado.

En el ámbito laboral, Ponce destacó que los trabajadores, junto a los usuarios, son "uno de los pilares fundamentales de la empresa". Actualmente, Giahsa mantiene abierta la negociación del nuevo convenio colectivo con los representantes sindicales, un proceso que "avanza con normalidad y desde el diálogo". Ponce garantizó a lo largo de la sesión plenaria que se ha aprobado y consignado la subida salarial contemplada por el gobierno en los presupuestos, y esta se aplicará a todos los trabajadores de Giahsa una vez que la ley permita su aplicación, y, además, "lo hará de forma inmediata".