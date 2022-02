El Gobierno advierte a la Junta de posible "invasión de competencias" en una revisión de la Corona Forestal (Huelva)

SEVILLA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha dicho este miércoles que la revisión del Plan de la Corona Norte de Doñana es "un asunto delicado" y ha informado de que, después del aviso de la Comisión Europea "advirtiendo de sanciones", la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha remitido una carta a la Junta de Andalucía en la que "se pone de manifiesto la invasión de competencias que se puede llegar a producir" en materia de aguas.

Así lo ha indicado en un audio remitido a los medios de comunicación, donde ha detallado que en esa carta también se advierte de "los riesgos económicos y medioambientales para el entorno de Doñana y para la actividad de los frutos rojos" de la provincia, que a juicio del Ejecutivo se pueden producir, si se aprueba la proposición de Ley presentada PP, Cs y Vox.

Fernández ha apuntado que "no se puede hablar de un asunto tan delicado, ni pretender engañar a los regantes, porque no hay competencia autonómica en materia de concesión de aguas", por lo que considera que esto "es una maniobra electoralista pura y dura" que "puede poner en riesgo la marca de calidad de los productos de agrícolas de esta zona de Huelva, y de los frutos rojos en general".

"Lo que está haciendo la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, con la iniciativa para la ampliación de los regadíos en Doñana es una cuestión muy delicada porque, realmente por mucho que trate de esconderse a través de los grupos parlamentarios diciendo que esto es una iniciativa del Parlamento, a nadie se le escapa que es una propuesta de los partidos que sustentan el Gobierno de la Junta", ha añadido.

Además, ha recordado que esto "podría acarrear sanciones para España", así como "comprometer la llegada de fondos europeos, como ya se ha puesto de manifiesto al propio presidente de la Junta".

Por ello, ha solicitado al presidente de la Junta "que desista de esta iniciativa, que es absolutamente electoralista", toda vez que ha manifestado que "no puede jugar con los regantes de esta manera, con las personas él dice que va a beneficiar, sencillamente porque promete algo sobre lo que no tiene competencias para llevarlo a cabo".

"Este es un problema que había que haber acometido con total tranquilidad y con normalidad, al margen del debate político y de hacer cábalas electorales y haber intentado acometer una problemática que existe en el entorno para intentar siempre preservar desde el punto de vista medioambiental lo que significa y representa Doñana", ha dicho el delegado del Gobierno en Andalucía.

De la misma manera, ha vuelto a recordar que hay una sentencia del Tribunal de la Unión Europea, "que hay que cumplir", por lo que ha apuntado que "no se puede poner en riesgo a todo un territorio y a un sector como el de los frutos rojos de la manera en la que lo ha hecho, a través de una iniciativa parlamentaria de la cual parece que ahora no quiere saber nada, como si hubiera surgido por arte de magia y no fuera el PP, junto con Vox y Cs los que lo han puesto encima de la mesa".

Finalmente, Fernández ha reiterado que estos temas "son muy delicados" y que "hay que hacerlos con absoluta sensatez", así como considera que "hay que sentarse" y ver donde hay un problema y si hay posibilidad de resolverlo".

"Esto, siempre y cuando no tenga ninguna afección hacia Doñana, hacia lo que representa el humedal más importante de Europa y, sobre todo, para evitar esas consecuencias tan negativas que puede tener para esta actividad de los frutos rojos y para este sector que sustenta a tantas familias", ha concluido.