El Gobierno concede casi un millón de euros para la rehabilitación de la Casa Consejo de Riotinto (Huelva)

Casa Consejo de Riotinto. - UHU

HUELVA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha informado este martes de que la resolución provisional por la que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aprobó la concesión de una ayuda a la Onubense de casi un millón de euros para la puesta en valor de la Casa Consejo de Riotinto ya es definitiva.

Según informa la propia UHU en una nota, una vez cumplidos los requisitos necesarios para obtener definitivamente la subvención, la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, María Teresa Verdú, ha dictado la segunda resolución parcial de concesión definitiva, por lo que la Onubense recibirá este mismo año 2025 una ayuda establecida en 958.209 euros, un 42,02 por ciento del presupuesto total, de modo que el resto, 1,3 millones de euros, el 57,98 por ciento, serán aportados por la propia Universidad.

La resolución corresponde a la orden FOM 1932/2014 de las Bases Reguladoras por la que conceden ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para actuaciones de conservación o enriquecimiento del patrimonio histórico español con cargo a los recursos procedentes de las obras públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las entidades del sector público dependientes o vinculadas, tal y como se indica en la propia resolución por la que se concede la ayuda referida y el pago anticipado de la misma.

En concreto, la actuación subvencionada se denomina 'Puesta en valor y adaptación del edificio Casa Consejo de Riotinto como centro de dinamización y difusión sociocultural y económica de la Universidad de Huelva', que ahora tiene un plazo de seis meses para la licitación de este proyecto que supondrá una inversión total de casi 2,3 millones de euros.

La subdelegada del Ejecutivo de la nación en Huelva, María José Rico, ha subrayado que la concesión de la subvención obedece al "compromiso del Gobierno de España" con "la puesta en valor del patrimonio histórico y la revitalización de las zonas rurales de la provincia", en este caso de la Cuenca Minera de Riotinto. Así lo ha indicado tras la resolución definitiva de esta ayuda concedida por el Gobierno dentro del programa 2% cultural.

A partir de ahora, "la Universidad de Huelva, que es la entidad promotora del proyecto, pondrá en valor y adaptará este espacio emblemático e histórico en la zona para transformarlo radicalmente como centro de difusión cultural y socioeconómico que va a otorgar un gran valor a la zona", ha proseguido Rico, quien se ha mostrado "encantada" por ello y ha felicitado a la Onubense "por ser partícipe de esta actuación compartida para traer cultura y cohesión territorial para dinamizar y revitalizar la zona", ha concluido.

En la misma línea se ha manifestado el rector de la Onubense, José Rodríguez Quintero, quien ha subrayado que han recibido la confirmación, con la resolución definitiva de las ayudas del 2 por ciento cultural, de la solicitud que la Universidad de Huelva hizo para la reforma integral de la Casa Consejo, "fruto de la cual debemos acometer una actuación que debe permitir la rehabilitación del edifico manteniendo su fisonomía y su carácter colonial, sumado a la rehabilitación del entorno, todo ello para poner en valor el edificio", ha remarcado.

La Onubense debe hacerse cargo "con fondos propios" de más de 57 por ciento del presupuesto total, para lo que además cuenta con una donación de la familia Benjumea a través de la Fundación Río Tinto, como ha proseguido el propio rector, que ha asegurado que las obras tendrán un periodo de ejecución de 18 meses, de modo que, teniendo en cuenta que el periodo de licitación es de seis meses, "la rehabilitación habrá concluido a finales del año 2027", ha agregado.

La concesión también ha llenado de satisfacción a la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, para quien con ello "terminamos el año con una de las mejores noticias vinculadas al patrimonio histórico y el turismo en nuestro municipio". "Desde el Ayuntamiento hemos requerido siempre la rehabilitación de este emblema para nuestro municipio, que albergará diversas actividades culturales vinculadas a la educación pública, una buenísima noticia para terminar el año", ha concluido.