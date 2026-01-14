Gobierno confía en "alcanzar" un acuerdo en la reunión con Almonte para dar la "mejor solución" a Matalascañas (Huelva)

Imagen de los daños ocasionados por la borrasca 'Francis' en Matalascaña (Huelva). - Rocío Ruz - Europa Press

ÚBEDA (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado este miércoles que "confía" en que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) puedan alcanzar en su reunión que se celebrará esta tarde en Madrid "ese principio de acuerdo" que "permita dar la mejor solución posible a la playa de Matalascaña" y al paseo marítimo que se ha visto afectado como consecuencia del último temporal.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas en Úbeda (Jaén), donde Fernández ha señalado que se trata de una reunión que se produce entre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y la Subdelegación del Gobierno de España en Huelva.

Al respecto, ha apuntado que espera que "se pueda avanzar de manera positiva" y "se le pueda dar respuesta a una situación compleja, que tiene sus consecuencias y sus orígenes también en situaciones de más calado, como el cambio climático" que hace que "haya zonas del litoral que poco a poco ven cómo se desgasta consecuencia de ese cambio climático y de la acción del mar".

"Por lo tanto, hay que buscar ese máximo equilibrio posible para dar la mejor solución y, en ese sentido, el Gobierno de España siempre se compromete con los territorios", ha concluido.