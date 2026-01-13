El Gobierno descarta expropiaciones en Matalascañas (Huelva) e insiste en que actúa para proteger el litoral

Zona afectada por la borrasca Francis en Matalascañas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha puesto en valor el trabajo "continuado" que el Gobierno de España, en el marco de sus competencias, está desarrollando para la protección, regeneración y estabilización del litoral de Matalascañas, toda vez que ha señalado que el Ejecutivo "no contempla" expropiaciones de las viviendas en primera línea.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, Rico ha señalado que el Gobierno de España continúa trabajando de "manera decidida" sobre el terreno con la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena mediante draga, una intervención "fundamental" para "reforzar la playa y protegerla frente a la erosión".

Esta actuación, con una inversión de casi seis millones de euros, se complementará con el recrecimiento de nueve espigones, que permiten que la arena aportada se mantenga en la zona y "aporte mayor solidez al litoral, garantizando la estabilidad de la playa".

Además, ha recordado que también se ha elevado al Ministerio de Política Territorial la solicitud de declaración de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil, un acuerdo que tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ministros, órgano competente de cara a la posterior convocatoria de ayudas destinadas a la reparación de infraestructuras y daños ocasionados.

En este contexto, ha destacado que el Gobierno de España ha apoyado al Ayuntamiento de Almonte con más de 21 millones de euros en distintas actuaciones, a lo que se suman otros 400.000 euros concedidos recientemente para la subsanación de desperfectos en el paseo marítimo a la altura de Caño Guerrero, "una muestra más del compromiso firme y sostenido del Ejecutivo con Matalascañas".

La subdelegada ha insistido también en que "no se contemplan expropiaciones", y ha subrayado que todas las actuaciones se desarrollan "de manera transparente, técnica y legal, centradas exclusivamente en la regeneración y protección del litoral".

Asimismo, ha destacado que el Gobierno de España mantiene "un compromiso firme, constante y tangible" con Matalascañas y el municipio de Almonte. Finalmente ha señalado que este miércoles está prevista una reunión en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico en la que se abordarán las actuaciones inmediatas y se avanzará en la definición de medidas estructurales y definitivas a largo plazo, que "garanticen la protección sostenida del litoral y la tranquilidad de la ciudadanía".