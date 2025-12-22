El Gobierno destina 3,6 millones a proyectos innovadores en los municipios del entorno de Doñana

Archivo - Flamencos en Doñana. - ENTORNO NATURAL DE DOÑANA - Archivo

HUELVA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de CDTI Innovación, ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria 'Programa de Dinamización de Doñana', en la que se destinan 3,6 millones de euros a proyectos innovadores en los municipios del entorno de Doñana.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, el objetivo es promover la innovación, identificación, diagnóstico e implementación de acciones innovadoras en los municipios englobados en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana, como Sanlúcar de Barrameda; Almonte; Bollullos Par del Condado; Bonares; Hinojos; Lucena del Puerto; Moguer, Palos de la Frontera; Rociana del Condado; Aznalcázar; Isla Mayor; La Puebla del Río; Pilas; y Villamanrique de la Condesa.

En total, se han aprobado cinco actuaciones en las que participan 21 entidades con acciones de dinamización que se prolongarán hasta diciembre de 2027. Entre las entidades participantes se encuentran asociaciones y fundaciones; administraciones públicas locales; centros generadores de conocimiento y empresas que abarcan distintos ámbitos científico-tecnológicos, regionales y sectoriales y refuerzan el ecosistema innovador en el área de influencia de Doñana.

Por un lado, el proyecto 'Doñana Terra Innova: Innovación y Tecnología para la Dinamización Socioeconómica de Doñana. Tecnología y Cooperación al Servicio del Territorio', en el participan Fundacion Corporacion Tecnologica de Andalucia, Asaja, la Federacion Onubense de Empresarios, Onucoop, S. Coop. And, Seprocoop S.C.A. y la Universidad de Huelva.

La segunda iniciativa es 'Dinamiza Doñana: Dinamización Turística Sostenible e Inteligente en el Condado de Huelva', en la que forman parte la Mancomunidad de Municipios para el Desarrollo Socioeconomico del Condado de Huelva y el Consejo Regulador Denominacion Origen Condado de Huelva.

El tercer proyecto es 'Doñana Cero Emisiones: Innovación y Descarbonización', en el que se integran Grupo Considera SL y Universidad De Cadiz.

Otra de las iniciativas aprobadas es 'Desarrollo de un Clúster de la Tecnología de Teledetección Satelital Aplicada al Sector Agroforestal de Doñana', en la que participan Fundacion Agroecosistema, Asociacion Amigos de Doñana, Endogenous Sl, Federacion de Arroceros De Sevilla, Fundacion Ayesa y Organizacion de Productores de Aceite de Oliva de Sevilla.

Por último, 'Modelo de Gestión Hídrica Circular en la Industria Vitivinícola: Análisis Integrado para la Sostenibilidad Socioeconómica y Ambiental en Doñana', formada por Water Challenge SL, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y Bodegas Barbadillo SL.

Los proyectos subvencionables contarán con una dotación mínima de 300.000 euros y máxima de 1.500.000 euros, a desarrollar hasta el 31 de diciembre de 2026 o el 31 de diciembre de 2027 y desarrollarán proyectos basados en las siguientes actividades: Realización de análisis, diagnósticos y planes de actuación en materia de innovación; organización de programas de formación, talleres y conferencias para fomentar el intercambio de conocimientos, la capacitación y la sensibilización hacia la innovación y nuevos modelos de desarrollo socioeconómico.

También se basarán en actividades para la cooperación y el intercambio de experiencias y conocimiento con otras organizaciones, estructuras y redes de apoyo similares; o actividades de apoyo en la definición y preparación de proyectos e iniciativas de I+D+I para PYMEs que desarrollen su actividad o tengan su sede social en los municipios.

La convocatoria forma parte del Marco de Actuaciones para Doñana, presentado en noviembre de 2022 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y contribuye a la preservación de los ecosistemas de alto valor ecológico y cultural de Doñana, reconocidos como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera. Además, se prevé que esta actuación tenga continuidad en 2026 con una nueva convocatoria enfocada en proyectos y soluciones de I+D.