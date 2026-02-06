El Gobierno "modernizará" y pondrá "a punto" su infraestructuras dañadas por el temporal o "pendientes" en Huelva

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en rueda de prensa junto a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - CLARA CARRASCO/EUROPA PRESS

HUELVA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que el conjunto de infraestructuras dañadas por el temporal en Huelva "va a requerir una inversión" de "todas las administraciones" y que, en la competencia de las del Gobierno central se va a "hacer de esta situación dramática que está viviendo la provincia una oportunidad para modernizar y también para poner a punto todas las infraestructuras que en este momento se encuentren dañadas o que llevaban tiempo pendientes".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera en una rueda de prensa en Huelva tras reunirse con la subdelegada del Gobierno en la provincia onubense, en la que ha subrayado que considera que "es conveniente y necesario" que, "a raíz del temporal vivido en la provincia, todas las administraciones públicas" revisen "el estado de las infraestructuras".

"Cuando hablo de todas estoy hablando, por supuesto, de aquellas que tienen que ver con el Gobierno de España, pero también con la Junta de Andalucía y también con la propia Diputación. Es decir, la totalidad de administraciones públicas", ha remarcado.

Al respecto, la ministra se ha referido también a las inversiones realizadas por el Gobierno de España en la provincia onubense, destacando las que se refieren al hidrógeno verde. Al respecto, ha manifestado que el Ejecutivo central "está empeñado en hacer de Huelva un polo que esté a la vanguardia tecnológica a nivel mundial, en una de las fuentes de energía que tienen más posibilidades para el futuro".

Esta "reindustrialización", ha subrayado, va a permitir "tener ventajas competitivas, por el precio de la propia energía, por la capacidad de suministro y, en definitiva, por lo que significa un vector tan importante para la descarbonización de la economía".

AUTONOMÍA ENERGÉTICA DESDE HUELVA

"Es una apuesta que va a crear empleo y empleo de calidad, que va a aumentar la competitividad de nuestras empresas y también algo que están viendo que en el panorama internacional está empezando a ser esencial, como es justamente la autonomía energética de España y de Europa para que no tengamos que depender de fuentes de energéticas de otras potencias extranjeras, porque se está utilizando esta situación de dependencia para intentar intervenir en las políticas nacionales que se puedan tener en cada uno de los países", ha explicado.

Por ello, ha afirmado que el Gobierno de España cree "firmemente" en que "hay que hacer una apuesta sin precedentes en este sector tecnológico", por lo que ha puesto en circulación "3.000 millones de ayudas para el desarrollo del hidrógeno renovable" para "más de cien proyectos que se están desarrollando en toda España" y que, "a su vez, permite movilizan otros 3.000 millones de euros de inversión privada".

En concreto, Montero ha destacado que en Huelva se ha movilizado una cantidad "especialmente importante", donde hay "cinco proyectos ligados al hidrógeno verde" con unas ayudas "que van a suponer en torno a 734 millones de euros en inversión" y que en esta provincia "implica más de 3,5 gigas de potencia de electrólisis".

En este sentido, la vicepresidenta primera ha apuntado que, aunque parezca "muy técnico", los empresarios "saben perfectamente que en este momento, a nivel europeo, tener disponibilidad de energía es probablemente uno de los elementos fundamentales para decidir dónde se ubica cualquier industria" y "Huelva ha captado, además, financiación para otros 13 proyectos, entre ellos uno de construcción de electrolizadores que cierra el círculo de esa generación de energía", ha añadido.

"En esta tierra no solamente se pueden generar, sino que se pueden diseñar estos electrorealizadores que van a procesar el hidrógeno e incluso va a permitir que podamos exportar esta tecnología a otras partes del mundo. Así que yo animo que este vector del hidrógeno verde se convierta realmente en una espoleta de desarrollo de la provincia de Huelva y que nos permita que podamos seguir desarrollando una fuente de energía que se dibuja como una de las fundamentales para el futuro", ha subrayado antes de añadir que "en este congreso del hidrógeno verde se va a poner en valor esta fortaleza que tiene esta provincia, la capacidad del tejido industrial y también el papel protagonista que tiene Andalucía en esa reinversión".

"INCREMENTO DEL 42% EN TRANSPORTES" EN HUELVA

Montero ha subrayado que "es imprescindible" que "esa apuesta por la modernización del tejido industrial vaya de la mano del acompañamiento en infraestructuras, en todo lo que significa acompañar a la industria para que ese fruto se pueda llevar con facilidad, con un transporte asequible, que tenga rapidez, agilidad a otras partes de nuestros mercados".

Al respecto, ha indicado que, "por eso, el Gobierno de España lleva todo este tiempo trabajando para ser capaz de superar el déficit inversor que la provincia de Huelva tuvo durante todos estos años previos de etapa de gobierno del Partido Popular", en donde "las inversiones en general en España brillaron por su ausencia y de forma especialmente llamativa en algunas provincias como Huelva".

"Y ahí están las cifras, no es una valoración subjetiva. La media de inversiones que se ha ejecutado por el Ministerio de Transporte en esta provincia se ha incrementado un 42% durante los años del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el mandato de Mariano Rajoy", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado la Alta Velocidad Sevilla-Huelva, "que va a cortar los tiempos de viaje a solo 25 minutos" con "una inversión que tiene previsto 1.600 millones de euros" o los "250 millones para la línea Huelva-Zafra o la ampliación a tres carriles por calzada de la A-49 en el tramo más cercano a la capital, también con una inversión de 14 millones de euros".

Igualmente, ha señalado que para el Gobierno es "fundamental" el enclave "estratégico" del puerto de Huelva, "un lugar privilegiado para la llegada de mercancía, donde hay previsto de aquí al año 2028 una inversión de 280 millones de euros".

Por último, la vicepresidenta primera del Gobierno se ha referido a la política hidráulica con en el Marco de Actuaciones de Doñana, donde "también hay un compromiso de más de 700 millones de euros para los municipios y para los agricultores". "Todo ello para preservar este pulmón verde tan importante que tenemos en Andalucía", ha concluido.