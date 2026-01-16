El Gobierno moviliza casi el 50% del presupuesto del Marco de Actuaciones de Doñana con todas las líneas ya en marcha

Reunión del Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones para Doñana (MAD). - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones para Doñana (MAD), ejecutado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha mantenido una nueva reunión de seguimiento en la Universidad de Huelva. De este modo, se ha señalado que este acuerdo afronta 2026 con cerca del 50% de su presupuesto movilizado y todas sus líneas en marcha.

Según ha indicado la Oficina Técnica de Doñana en una nota, este encuentro ha estado presidido por la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza.

María José Rico ha puesto en valor la "ambiciosa apuesta y el fuerte compromiso" del Gobierno de España con Andalucía, "evidenciado a través de estos marcos cuyos positivos efectos tanto ambientales como sociales y económicos se están dejando ver en nuestras localidades, nuestros sectores productivos y en nuestro entorno".

Del mismo modo, Francisca Baraza ha destacado "el ritmo positivo de los proyectos ambientales del Marco para Doñana", recalcando que "cerca del 50% del presupuesto inicial ya está movilizado" y que "todas las medidas y objetivos definidos por esta estrategia integral del Gobierno de España están ejecutados, en plena ejecución o han experimentado importantes avances durante 2025". El Marco en su ámbito medioambiental se presentó a finales de 2022 con un presupuesto inicial de 356 millones de euros.

Por su parte, Miguel González Suela ha hecho hincapié en el "vínculo con la realidad del territorio como forma de trabajar del Ministerio, que afronta estos marcos de manera integral y coordinada con todos los actores involucrados en el desarrollo de los mismos, invirtiendo con el territorio, desde el territorio y para el territorio".

SEGUIMIENTO Y NUEVAS ACTUACIONES

Baraza ha destacado que el Marco ambiental para Doñana del Ministerio afronta 2026 con el objetivo de "avanzar de manera decidida" en las intervenciones de restauración ambiental y de recuperación de la red hidrológica vinculada a Doñana, así como en el "inicio de la colaboración con la EBD para hacer un seguimiento y fundamentar científicamente cada una de las líneas y medidas que proponen los marcos".

Este 2026 se inicia con el proyecto de restauración de la finca de Los Mimbrales, de Almonte (Huelva) en plena ejecución o con el arranque de nuevas e importantes intervenciones en el territorio, como la segunda fase de recuperación hidrológica del Arroyo El Partido o la recuperación de cauces en el ámbito del arroyo de La Rocina, impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En concreto, la actuación sobre El Partido se centra en el tramo bajo de su cauce, hasta el puente del Ajolí, y en el término municipal de Almonte. Los objetivos fundamentales de esta intervención son, por un lado, la reducción del riesgo de inundación en el entorno urbano de la aldea de El Rocío y, por otro, incrementar las tasas de infiltración al acuífero durante las crecidas a través de la recuperación de los brazos secundarios del arroyo. También se mejorarán con esta intervención los aportes a los humedales y a las lagunas temporales.

El segundo de los proyectos es la recuperación de arroyos en el ámbito de La Rocina, con el objetivo de restaurar ambiental y geomorfológicamente los arroyos de Don Nicolás y el Travesí. De esta forma, y con el fin de lograr la restauración hidrológico forestal de la zona, las acciones principales serán la eliminación de especies invasoras, desbroce de matorral, retirada de restos vegetales, remodelación del terreno, nuevas plantaciones o la instalación de majanos para conejos.

Por último, el proyecto para la recuperación de cinco lagunas temporales, cuatro de ellas localizadas en el monte público de Ordenados de Almonte, dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Doñana Norte y Oeste, y la quinta en el Espacio Natural Doñana.

LOS MARCOS DE ACTUACIONES

El Gobierno de España ha diseñado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, dos Marcos de Actuaciones para Doñana que son "pioneros" en su aplicación y que "conjugan restauración ambiental y sensibilidad social", buscando "salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno".

En total se invertirán de forma directa más de 700 millones hasta 2028 desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a trece ministerios.

La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, es la encargada de realizar el seguimiento de la ejecución de la inversión de estos planes desde el propio territorio.