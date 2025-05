El Gran Teatro de Huelva acoge el viernes el encuentro 'Imbatibles' que pone en valor el "poder de superación"

HUELVA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El periodista Fernando Díaz de la Guardia, acompañado de la responsable de la gestión cultural de la Fundación de Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios, han presentado este martes el acto que se llevará a cabo este viernes, 30 de mayo, en el Gran Teatro de Huelva, denominado Imbatibles.

Se trata de una iniciativa que pretende, con charlas motivacionales ideadas y conducidas por el propio periodista, poner en valor "el poder de superación ante situaciones adversas que se puedan haber vivido", caso del onubense Emilio Martín, Irene Villa, Cisco García o el isleño José Peña, según ha indicado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota.

García-Palacios ha destacado la presencia de la Fundación Caja Rural del Sur en "muchos ámbitos" de la sociedad, "tanto culturales como solidarios" y que ha querido también apoyar esta "bonita iniciativa" de Imbatibles que "seguro llenará el Gran Teatro el próximo viernes' y cuya recaudación irá destinada a la Fundación Laberinto para la construcción del Centro Polivalente P'alante en el Barrio de Pescadería.

Por su parte, el periodista Fernando Díaz de la Guardia ha hablado de lo que supuso para él y su carrera profesional la parálisis facial de origen vírico que sufrió el 6 de enero de 2024 --de cuyas secuelas todavía convalece y necesita llevar unas gafas oscuras para proteger sus ojos--, cuando estaba trabajando como presentador en la cadena nacional Cuatro, de Mediaset, en el programa de actualidad Cuatro al día.

"Mi carrera atravesaba por uno de sus mejores momentos y de repente me quedé sin mi expresión porque tenía media cara paralizada. Había sufrido un brote de herpes zoster en el nervio facial que afecta a la movilidad de la boca y del párpado derecho. Por ello, al no poder parpadear no aguanto los focos de un plató sin unas gafas de sol. Así que mi carrera como presentador de televisión se ve condicionada de momento", explicó.

El periodista relató como después de ser atendido de urgencia en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, se trasladó a su residencia familiar en Sevilla y pasó a la unidad de rehabilitación del Hospital Virgen del Rocío.

"Durante estos meses he conocido a diferentes pacientes con patologías en el rostro y otro tipo de enfermedades incapacitantes y sus testimonios me han ayudado a afrontar mi situación, así que pensé que yo también podría ayudar contando mi experiencia a otras personas. Pero no quiero quedarme ahí, sino que deseo seguir aprendiendo y compartir el testimonio de superación de ejemplos personales que admiro", remarcó.

Ahí surgió Imbatibles, un acto centrado en "el valor de la superación y la vida consciente", terminaba de explicar Díaz de la Guardia, que ha añadido que ya se ha llevado a cabo una jornada "exitosa en Málaga la semana pasada".

EL FORMATO DE IMBATIBLES

El formato de Imbatibles consiste en cuatro entrevistas públicas con personas que se han enfrentado a "grandes adversidades" o que, en todo caso, han hecho de la superación su modo de vida. En Huelva estarán las vivencias del deportista onubense, Emilio Martín; Irene Villa; Cisco García y José Peña.

Tanto los entrevistados como el público desconocen a priori qué va a suceder durante las entrevistas. Los invitados reciben mensajes sorprendentes que ayudan a conocer mejor su vida a través de sus propias emociones. Y entre los espectadores hay personas que desconocen que también saldrán al escenario para contar su propia historia.

Se trata de un acto "vivo" y con un tono "muy positivo". "No se trata ni de contar penas ni de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Se trata de un intercambio de experiencias y si estás atento puedes llevarte una conclusión enriquecedora para tu vida", explicaba Díaz de la Guardia.

Imbatibles es un acontecimiento para aprender a diferenciar "qué es realmente un problema" y a valorar la vida en sí misma "gracias a testimonios de personas que afrontan la adversidad de manera ejemplar". El espíritu de Imbatibles se basa en la revelación de Fernando Díaz de la Guardia durante su traumática experiencia.

"Todos perdemos en la vida. No hay nadie invicto, pero todos podemos sentirnos imbatibles frente a la adversidad o al menos intentarlo. No es un acto para contar 'penas', al contrario, se trata de conocer ejemplos que sirvan para abrir la mente en positivo; para valorar lo mucho que tenemos porque la vida es ahora", concluyó en su presentación el periodista.