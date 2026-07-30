El grupo amateur Corticata protagoniza el espectáculo inaugural de las Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva)

Archivo - El grupo amateur Corticata en las Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA - Archivo

CORTEGANA (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) contarán de nuevo con la implicación de los vecinos y vecinas, ya que el grupo de teatro amateur Corticata, es el encargado de dar vida a la temática de cada edición y de protagonizar el gran espectáculo inaugural.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento del municipio, en una nota de prensa, tras meses de ensayos, preparación de textos, diseño de vestuario y puesta en escena, el grupo volverá a subir al escenario con una propuesta completamente renovada que "promete sorprender al público desde el primer momento".

La historia de este año, inspirada en 'La Captura del Eclipse', estará protagonizada por personajes medievales que emprenderán una aventura para evitar que se cumpla una antigua profecía que anuncia que el sol desaparecerá sobre el Castillo de Cortegana, sumiendo a la villa en una oscuridad eterna.

A través de esta trama, la representación transmitirá un mensaje de esperanza y de superación, poniendo de manifiesto que la unión de todos es capaz de afrontar cualquier desafío. El espectáculo estará además cargado de simbolismo para reivindicar uno de los grandes tesoros de Cortegana: su luz.

Los atardeceres contemplados desde el Castillo se convertirán en un elemento protagonista de una historia que invitará al espectador a reflexionar sobre "la importancia de proteger aquello que hace única a la villa".

Para los integrantes de Corticata, las Jornadas Medievales se viven de "una forma muy especial". Semanas de ensayos, preparación y nervios preceden a unas representaciones que, "gracias a la experiencia acumulada y al éxito de ediciones anteriores", se han convertido en "uno de los momentos más esperados de la programación".

A ello se suma la dirección artística de Augusto Thassio, artista, escritor y profesor, además de creador, impulsor y director artístico histórico de las Jornadas Medievales de Cortegana, cuya experiencia y conocimiento vuelven a marcar el desarrollo de una propuesta escénica que combinará emoción, simbolismo y espectáculo.

Además del montaje inaugural, Corticata será también el encargado de llevar el teatro al Patio de la Juglería, situado en la explanada de la Ermita, dentro del recinto del Castillo. El viernes 7 y el sábado 8 de agosto, el grupo representará dos sainetes cargados de humor: 'La muerte come bananas', de Alfonso Zurro, y 'Una visita al médico', dos obras que abordan desde la comedia cuestiones tan universales como el miedo a la enfermedad, la medicina o la propia muerte.